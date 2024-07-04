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台鐵派88人力搶修「崇德=和仁明雙線通車」　5：22發出首班車

▲▼巨石掉落台鐵和仁隧道口，砸斷鋼軌。（圖／讀者提供）

▲巨石掉落台鐵和仁隧道口，砸斷鋼軌。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵花蓮和仁隧道北口今(4日)清晨遭崩落的驚人巨石砸斷鋼軌和電車線，台鐵大量派出88名人力打碎巨石、清除，並修復鋼軌、電車線，預計明天(5日)清晨完成搶修，預計上午5時22分發出首班車，恢復雙線行車。

今上午6時21分，台鐵和仁=崇德間東正線K48+730和仁隧道北口有巨石掉落，損及路線及電車線，台鐵現場監視人員第一時間發現通報，台鐵當下立刻封鎖東正線，改由西正線單線雙向行車慢行。

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另台鐵和仁到崇德間西正線慢行區域也擴大包括K48+500至K48+800，台鐵並派員加強現場監視和維護安全。

▲▼台鐵巨石砸斷鋼軌和電車線。（圖／讀者提供記者李姿慧攝）

▲台鐵派出88人打碎巨石並修復斷軌和電車線。（圖／讀者提供）

台鐵7月1日剛發生土石流，歷經2日搶修，昨剛恢復雙線通車，未料今又崩落巨石砸斷鋼軌和電車線，第一線工務人員再度投入搶修作業。台鐵公司表示，台鐵投入工務及電力單位88人，出動怪手、工程維修車、砸道車、電力維修車及架線車等機具參與搶修作業。

台鐵公司指出，預計明(5)日清晨完成和仁=崇德間東正線K48+730搶修，自首班車4117次起恢復和平=崇德間雙線行駛。

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