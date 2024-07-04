缺人不補「台鐵取消電梯剪收票員」　產工批：變相縱容逃票

▲工會指控台北車站取消1樓電梯剪收票人員，等同台鐵變相縱容旅客逃票。（圖／台鐵產業工會提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司化後面臨人力不足，台灣鐵路產業工會今（4日）揭露，台鐵人力受公司化離退影響，售票窗口減少，服務台人力也降到最低，如今做為國家門面的台北車站缺人不補，還要取消台北車站1樓電梯剪收票人員，等同台鐵變相縱容旅客逃票。

台鐵產工今發聲明指出，受公司化衝擊，台鐵離退1千多名員工，其中尤以運務包括站務員、車長、調車等工作離退人數最多，然而台鐵公司化後對於人力補充態度消極，不僅招募簡章出包、新進人員同工不同酬，現在更是發生作為國家門面的特等站台北車站，因為人力不足所以取消台北車站一樓電梯剪收票人員，變相縱容旅客逃票。

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台北車站因站體設計緣故，某些區域可透過電梯直達月台，因此高鐵、台鐵均有安排員工在電梯旁剪收防止旅客逃票，台灣鐵路產業工會指出，過去在產工爭取下，車站以聘用部分工時人力方式因應，然而近期台北車站表示部分工時人員聘期屆滿之後不再續聘，將由正職站務人員兼任電梯剪收，產工感到憤怒與不解。

台鐵產工表示，目前正職人力明顯受公司化離退影響，售票窗口減少、服務台等各項車站運作人力也降至最低，不論台鐵基於何種理由不願意增補人力，要求人力不足的第一線員工再去支援，已經影響車站運作。

工會指出，台北車站作為全台唯一的特等站，也是許多外國旅客下飛機後抵達的第一站，形同國家門面，卻連防止旅客逃票的人力都不願意聘請，「難道是要鼓勵旅客逃票？還是覺得票價便宜逃了也沒關係？」

台灣鐵路產業工會強調，台鐵公司這幾個月來說自己營收創新高，連基本人力都無法補齊，怎麼做好鐵路運輸？怎麼顧及旅客安全？產工要求台鐵應立即補足人力，解決台北車站電梯剪收逃票問題。