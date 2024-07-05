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網紅自強號上演「屍速列車」！地板扭曲爬行驚嚇全場　台鐵回應了

記者趙蔡州／綜合報導

在如今流量為王的網路社群時代，少數網紅為了吸引觀眾，不惜在公共場合做出脫序行為，有一名TikTok網紅近期在台鐵自強號上拍攝影片，上演宛如「屍速列車」中喪屍的場景，趴在走道上一邊詭異扭動一邊向前爬行，讓兩邊的乘客非常傻眼。台鐵示警，乘客若妨礙乘車秩序，經勸導不改者，將拒絕運送。

▲▼網紅在自強號上演「屍速列車」嚇壞乘客 台鐵出手了。（圖／翻攝自TikTok）

▲網紅自強號走道上演「屍速列車」，兩旁乘客全部看傻眼。（圖／翻攝自TikTok）

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一名在TikTok自稱「台中暴走族」、「一中街守護神」男網紅4日貼出影片，可以看見他身穿白底紅字的特攻服，趴在台鐵自強號車廂走道的地板上，一邊扭動身體一邊向前爬行，嘴裡還不斷發出嘶吼聲，詭異舉動讓現場乘客紛紛傻眼，甚至有乘客本來在聽歌休息，看件旁見的場面嚇到瞬間顫抖了一下。

另一支一樣是在台鐵自強號拍攝的影片，可以看見男網紅一邊高喊「我要拉屎」、「我快憋不住了」一邊雙手放在屁股上小跑步，跑到車廂門口處時還假裝門被鎖住了，趴在門上不斷喊著「開門、開門」，好不容易等到有人開門後，他卻突然趴在走道上，讓開門的女子瞬間傻眼，趕緊繞道離開。

▲▼網紅在自強號上演「屍速列車」嚇壞乘客 台鐵出手了。（圖／翻攝自TikTok）

▲女乘客開門後，看見網紅的舉動嚇了一跳。（圖／翻攝自TikTok）

影片一出立刻引發網友熱議，有人說，「史上最尷尬的頻道」、「那個男生是真的嚇到唉」、「好有勇氣」、「乘客心裡一定在罵，早知道今天就不要搭這班車了」，甚至釣出許多自稱「腦科醫生」、「精神科醫生」的網友留言，但也許多人不滿，認為他是「躺在地板上賺流量」。

對此，台鐵表示，目前尚未接獲民眾或列車長報案，旅客在車站或車廂內，未依本公司公告或車站、列車人員提醒，做出妨礙乘車與候車秩序、安全、動線等行為，經勸導未改善者，台鐵公司得拒絕運送、解除契約或終止契約，且得開處1500元至7500元罰鍰，提醒乘客乘車時勿有違反公共秩序的行為。

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