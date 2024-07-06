基隆社區大學春季成果展　謝國樑鼓勵市民終身學習

▲基隆社區大學春季成果展。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆社區大學今（6日）在仁愛國小舉行春季成果展，集結30多個動態節目演出與40個靜態攤位，盛大展出學習的成果，身兼基隆社區大學教育基金會董事長的市長謝國樑到場與學員同樂，對基隆社大去年獲得教育部全國評鑑特優的殊榮，特別肯定社大師生與教育處團隊的努力，並號召民眾一起快樂學習。

謝國樑在開幕致詞中指出，基隆社區大學是全國最早成立的社區大學之一，也是基隆很重要的終身學習機構。成立25年來，每年均提供數千位民眾繼續進修的友善管道。自2021年底進駐月眉校區之後，更成為全國第一所實體社大，為民眾提供更創新前瞻的學習服務。2023年基隆社區大學更首度獲得教育部全國評鑑特優的殊榮，這不僅是全體師生與行政團隊共同努力的成果，也是我們基隆市的光榮。

終身學習是城市競爭力的一環！基隆社大是全國第一個實體社大，長期推動終身學習，並且將教育能量轉化投入12年國教的協作，成果豐碩深受各界好評。更難能可貴的是，在謝國樑的指示下，基隆社大強化職能培力的方針，也獲得良好的成效。

目前基隆社大所培訓且已經從業的裝潢、水電師傅，正是業界所欠缺的人才；導覽員培訓也已經從事中外遊客的多元導覽服務；而銀髮師資課程，更累積了高齡社會非常需要的藝術陪伴人才庫，並且都深獲各界肯定好評。