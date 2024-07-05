沙灣園區嶄新風貌！B'IN LIVE SPACE-KEELUNG開箱分享

▲沙灣園區成立B’IN LIVE SPACE-KEELUNG。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台灣知名藝文產業營運團隊必應創造今（5日）正式進駐沙灣歷史文化園區，成立B’IN LIVE SPACE-KEELUNG，繼基隆要塞司令部之後，基隆市政府再度與民間攜手合作，將沙灣園區內的舊公車處等場域委外經營，文化觀光局長江亭玫期許必應創造以其豐富的營運經驗，將沙灣園區打造成融合音樂、文創的多功能園區，也讓基隆朝音樂城市更邁進一步。

江亭玫表示，繼基隆要塞司令部2023年11月委外經營後，文觀局再度和民間合作，委託必應創造進駐沙灣歷史文化園區內的舊公車處、要塞司令官邸及校官眷舍，相信必應創造會以他們經營台北、高雄及桃園藝文場館營運的豐富經驗，成功將沙灣園區打造成一個融合音樂、生活、文創的多功能園區。

江亭玫還指出，B'IN LIVE SPACE-KEELUNG是必應創造在基隆市的第一個營運場館，能為基隆在地提供更豐富及多元面貌的文化娛樂和藝術體驗，基隆市政府積極推動古蹟活化和文化創意產業，也期待更多民間單位與市府合作，更歡迎各地遊客來認識充滿活力、不一樣的基隆。

必應創造董事長兼執行長周佑洋表示，在3層樓高占地約300坪的「B'IN LIVE SPACE–KEELUNG」中，1樓將規劃成開放期間限定主題商店；2樓則提供「多功能」展演空間，包括繪畫、攝影、收藏等靜態展覽及舉辦各類論壇、專業講座；3樓則結合改造成了可容納250人的小型LIVE HOUSE，未來週末將舉辦各類型音樂演出。

文觀局表示，必應創造公司進駐後，將同步引進藝文展演、文創展覽及音樂表演活力，為基隆在地提供更豐富及多元面貌的文化娛樂和藝術體驗。讓該園區成為一處與市民生活緊密結合的展演空間，並培育出更多基隆在地人才，振興藝文產業，為基隆城市文化發展立下新的里程碑。另外，也期待更多民間單位與市府合作，共同振興文化產業。

沙灣歷史文化園區包括基隆要塞司令官邸、校官眷舍及舊公車處等建築。其中要塞司令官邸及要塞司令部校官眷舍皆於2006年指定為市定古蹟，並於2020年修復完成；「司令官邸」為現存少數且規模最大的日據時期私人住宅；「校官眷舍」則是1930年代基隆地區軍事要塞建築群之一，為目前少數僅存之日式宿舍建築；舊公車處整建工程亦於2023年完工，並於今年正式啟用。