▲強化住宅防火安全宣導，基隆消防公安巡迴講座。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局於5日在警政署保安警察第三總隊第一大隊7樓禮堂辦理第二場的公安巡迴講座，由消防局長游家懿、火災預防科長黃琦初、第二大隊長高瓊瑤、七堵分隊長朱品豫等出席。本次活動轄區議員、區長、里長以及所轄的高層建築物營業場所負責人，相關防火管理人等參加，重點宣導住宅的防火安全注意事項。

講座師資特別邀請到中央警察大學簡賢文教授，分享近年來的火災案例，以及這些火災案例帶給我們的防火啟示。演講的主題為「夜間住宅火災風險與減災作為」，以及「滅火器及室內消防栓的操作體驗」。

簡賢文指出，近5年來（2018年到2022年）建築物火災中，有百分之77以上的比率的火災發生在5層樓以下的建築物。對於5層以下的建築物，消防法規上對於消防安全設備的規範較少，如果發生火災的時候，必須有賴民眾的及時自救才可以減少傷亡。

為了增強民眾的防火意識，課程中設計有獎徵答活動，同時宣導住宅用火災警報器的重要性。居家裝設住宅用火災警報器，在火災發生時可以即時通報、早期避難，有效的降低火災傷亡。課程的第二階段在七堵分隊一樓，由分隊長朱品豫及分隊同仁介紹滅火器，以及室內消防栓的操作體驗。

對於住宅的防火重點，消防局長游家懿表示，建築物中的「防火避難設施」以及「消防安全設備」的定期檢查，確保其正常運作，保障居家防火安全。並且感謝參加訓練的議員、區長、里長及業者，對安全多一分關注，就可以少一分損失。