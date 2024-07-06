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福洋266號被攔截方位敏感　恐掀台日釣魚台主權爭議

【內幕】福洋266號被攔截方位敏感　恐掀台日釣魚台主權爭議

圖文／鏡週刊

基隆八斗子籍「福洋266號」漁船5日凌晨1時許，在彭佳嶼東北方288浬、我國暫定執法線外1.5浬處，遭日本水產廳公務船攔截並登船檢查，包括船長、輪機長都被帶走。本刊掌握，早在前一天晚間福船駛入相關海域時，由於漁業署認定該處仍屬我經濟海域，因此僅向船東示警該船已駛出護漁範圍，並未進一步勒令離開。

本刊調查，福洋266號遭日公務船攔截的位置，約莫是北緯28度58分，東經126度3分，倘若從釣魚台延伸出去來計算，該處尚在我國認定的經濟海域200浬範圍之內。

不僅如此，本刊更掌握，福洋266號其實早在4日晚間，就已駛出我國暫定執法線之外。當下漁業署相關單位，立刻告知船東，福船已駛出護漁範圍，要注意自身安全，而非強制要求離開，未料到了凌晨1時許，該船就被日方攔截並扣船。

【內幕】福洋266號被攔截方位敏感　恐掀台日釣魚台主權爭議

▲我國護漁範圍示意圖。（取自漁業署官網）

案發後外交部發表3點聲明，當中指出福洋266號5日凌晨，在彭佳嶼東北方288浬遭日本公務船登檢，根據我國駐日人員查報，我國漁船疑似進入日本奄美大島附近海域作業，因違反當地漁業規範遭到日本水產廳公務船取締。

然而，蔡姓船東稍早接受媒體採訪時表示，目前不太清楚福洋266號是否有越界捕魚，「但以前漁民就有到附近作業，並沒有越界問題。」說法與外交部有落差。

「福洋266號被攔截的方位，從漁業署實務上來看仍是我國經濟海域。」知情人士指出，相關海域位處敏感，恰好是釣魚台延伸出的經濟海域最北處，如今福船的遭遇，恐再掀起台日爭議許久的釣魚台主權問題。


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