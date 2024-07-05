基隆BMW擋風玻璃被砸爛！駕駛氣炸倒車猛撞　後座乘客掏槍

記者郭世賢、柯振中／基隆報導

基隆市仁愛區3日發生恐怖糾紛，2名駕駛因為口角問題，駕車在信義區追逐，車輛發生碰撞後，更是下車開始鬥毆。警方獲報後，循線將37歲林男、37歲王男及43歲游男查緝到案，並依照公共危險、妨害秩序、毀損及傷害罪嫌移送偵辦，詳情仍在釐清當中。

監視器畫面當中可以看見，雙方在馬路上停車後，後方白車的副駕駛突然開門下車，並且持棍猛砸黑色轎車的擋風玻璃，力道之大導致玻璃渣不斷噴飛。

▲基隆火爆行車糾紛，雙方在街頭上互撞、掏槍。（圖／記者郭世賢翻攝）



黑色轎車遭受攻擊後不甘示弱，立即倒車向後猛撞，後方乘客更是掏出槍枝、作勢射擊，不過並未擊發。雙方在馬路上對峙了一段時間，白車後方乘客本來打算下車，不過開門後又遭到黑車猛撞，整個人也因此向後踉蹌一大步。2車隨後繼續展開追逐，不過白車的乘客疑似被落下，在後方持棍慢慢行走。

▲基隆火爆行車糾紛，BMW乘客掏槍作勢射擊（紅圈處）。（圖／記者郭世賢翻攝）



警方獲報後循線展開調查，原來是36歲劉姓男子、37歲林姓男子曾與後車的男子發生糾紛，雙方在馬路上相遇後，才遭到對方傷害、毀損車輛。

▲基隆火爆行車糾紛，雙方在街頭上互撞、掏槍。（圖／記者郭世賢翻攝）



警方4日將涉案駕駛BMW的劉男、BMW的乘客林男，以及後方馬３的林男、王男及游男查緝到案，也查獲一支鎮暴槍，目前正在鑑定是否有殺傷力，全案依照公共危險、妨害秩序、毀損及傷害罪嫌移送偵辦，詳情仍在釐清當中。

基隆市警第一分局表示，民眾若遇到任何糾紛，務必冷靜處理，切勿因一時衝動而誤觸法網。警方對於暴力行為零容忍、絕不寬貸，民眾切勿心存僥倖、意圖危害社會治安。