　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

基隆BMW擋風玻璃被砸爛！駕駛氣炸倒車猛撞　後座乘客掏槍

記者郭世賢、柯振中／基隆報導

基隆市仁愛區3日發生恐怖糾紛，2名駕駛因為口角問題，駕車在信義區追逐，車輛發生碰撞後，更是下車開始鬥毆。警方獲報後，循線將37歲林男、37歲王男及43歲游男查緝到案，並依照公共危險、妨害秩序、毀損及傷害罪嫌移送偵辦，詳情仍在釐清當中。

監視器畫面當中可以看見，雙方在馬路上停車後，後方白車的副駕駛突然開門下車，並且持棍猛砸黑色轎車的擋風玻璃，力道之大導致玻璃渣不斷噴飛。

▲▼基隆火爆行車糾紛。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆火爆行車糾紛，雙方在街頭上互撞、掏槍。（圖／記者郭世賢翻攝）

黑色轎車遭受攻擊後不甘示弱，立即倒車向後猛撞，後方乘客更是掏出槍枝、作勢射擊，不過並未擊發。雙方在馬路上對峙了一段時間，白車後方乘客本來打算下車，不過開門後又遭到黑車猛撞，整個人也因此向後踉蹌一大步。2車隨後繼續展開追逐，不過白車的乘客疑似被落下，在後方持棍慢慢行走。

▲▼基隆火爆行車糾紛。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆火爆行車糾紛，BMW乘客掏槍作勢射擊（紅圈處）。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方獲報後循線展開調查，原來是36歲劉姓男子、37歲林姓男子曾與後車的男子發生糾紛，雙方在馬路上相遇後，才遭到對方傷害、毀損車輛。

▲▼基隆火爆行車糾紛。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆火爆行車糾紛，雙方在街頭上互撞、掏槍。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方4日將涉案駕駛BMW的劉男、BMW的乘客林男，以及後方馬３的林男、王男及游男查緝到案，也查獲一支鎮暴槍，目前正在鑑定是否有殺傷力，全案依照公共危險、妨害秩序、毀損及傷害罪嫌移送偵辦，詳情仍在釐清當中。

基隆市警第一分局表示，民眾若遇到任何糾紛，務必冷靜處理，切勿因一時衝動而誤觸法網。警方對於暴力行為零容忍、絕不寬貸，民眾切勿心存僥倖、意圖危害社會治安。

ET快訊
快訊／高雄派出所被搜索！
FTIsland唱一半突被消音　「到南部弄假牙」2.7萬人大
網紅自強號上演「屍速列車」！扭曲爬行驚嚇全場　台鐵回應了
快訊／二伯遭蘿拉背叛再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛
BMW擋風玻璃被砸爛！駕駛氣炸倒車猛撞　後座乘客掏槍
臭豆腐店名「槑」怎發音　一票人照唸呆呆！長知識了
球迷丟「冰粽」給啦啦隊！中職聯盟、悍將球團譴責

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄派出所被搜索！員警疑公務電腦查洩個資　當場查扣手機　

基隆BMW擋風玻璃被砸爛！駕駛氣炸倒車猛撞　後座乘客掏槍

忠貞市場法國麵包食物中毒...逾500人受害　賠償224萬負責人判8月

A走北律6千萬剛坐牢！神鬼女會計再判還3千萬　認錯竟然這樣說

放人了！「港福洋266號」船長獲釋　日方護航漁船返回

寶寶等不及！孕婦陣痛樓梯產子　羅東消防員緊急接生完成任務

快訊／「港福洋266號」繳清罰款了！　日方著手進行釋放程序

超諷刺！雲林前任議長涉風電弊案請辭　黃凱補選勝出又捲綠能案

廁所感應沒有水！高雄男滿手泡沫大鬧迴轉壽司　失控咆哮畫面曝

雲林議長貪污手法曝！淪種電業者門神遭收押　豪宅囂張如精品店

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

充電孔都是灰塵怎辦　教你用熱熔膠來清理

疑姊姊玩打火機釀禍！　高雄2歲女童命喪火窟

孫安佐自認不是壞小孩　再說我有病試試看

鄭人碩放閃小薰「我想和你在一起」　王彩樺「富士山」翻紅：錄到內褲濕

快訊／高雄派出所被搜索！員警疑公務電腦查洩個資　當場查扣手機　

基隆BMW擋風玻璃被砸爛！駕駛氣炸倒車猛撞　後座乘客掏槍

忠貞市場法國麵包食物中毒...逾500人受害　賠償224萬負責人判8月

A走北律6千萬剛坐牢！神鬼女會計再判還3千萬　認錯竟然這樣說

放人了！「港福洋266號」船長獲釋　日方護航漁船返回

寶寶等不及！孕婦陣痛樓梯產子　羅東消防員緊急接生完成任務

快訊／「港福洋266號」繳清罰款了！　日方著手進行釋放程序

超諷刺！雲林前任議長涉風電弊案請辭　黃凱補選勝出又捲綠能案

廁所感應沒有水！高雄男滿手泡沫大鬧迴轉壽司　失控咆哮畫面曝

雲林議長貪污手法曝！淪種電業者門神遭收押　豪宅囂張如精品店

快訊／高雄派出所被搜索！員警疑公務電腦查洩個資　當場查扣手機　

沙灣園區嶄新風貌！B'IN LIVE SPACE-KEELUNG開箱分享

直擊／FTIsland唱一半突被消音　「到南部弄假牙」2.7萬人大合唱

運彩發展協會廣邀立委擔任榮譽顧問　盼運動產業發展更蓬勃

「堅偉大戰」罵沒人緣、引黑道入黨　檢察官不起訴理由曝

太常戴耳機恐害「耳朵發霉」！耳鼻喉醫曝原因：別用棉花棒

基隆海上吸塵器競賽激烈　42隊161師生參與競技

落實社會安全網　法務部長鄭銘謙：不漏接每一個監護處分人

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

網紅自強號上演「屍速列車」！地板扭曲爬行驚嚇全場　台鐵回應了

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

社會熱門新聞

竹北女警「抹黃賣淫」內幕！　竟是長官內鬥犧牲品

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

公婆疼孫卻百般刁難她！狠母萌報復心親手送走2女兒

癌末失能妻車內吐不停　雲林男臨停台61路肩遭開罰

新竹「鵝爸爸」猝死　鄰聞屍臭急通報

即／找到了！「橄欖球校隊」新月沙灘溺水　尋獲已成冰冷遺體

漁船8人繳清121萬「不會馬上返台」！原因曝光

快訊／港福洋漁船8人遭扣！日同意罰款121萬放人

殺女姦屍雙刀惡男掰：吃威而鋼忍不住

女警「抹黃賣淫」兩樣情！　台中女警被力挺

屏東男疑中暑倒馬路邊失去意識！搶救無效亡

獨／喜相逢私廚被檢舉逃漏稅　闆娘曝：4月已停業

喪屍煙油入侵台灣　可鏘到身體對折成夜店新寵

不滿博愛座有人坐　男業務拿紙袋打他嗆「白爛」

更多熱門

相關新聞

沙灣園區嶄新風貌！B'IN LIVE SPACE-KEELUNG開箱分享

沙灣園區嶄新風貌！B'IN LIVE SPACE-KEELUNG開箱分享

台灣知名藝文產業營運團隊必應創造今（5日）正式進駐沙灣歷史文化園區，成立B’IN LIVE SPACE-KEELUNG，繼基隆要塞司令部之後，基隆市政府再度與民間攜手合作，將沙灣園區內的舊公車處等場域委外經營，文化觀光局長江亭玫期許必應創造以其豐富的營運經驗，將沙灣園區打造成融合音樂、文創的多功能園區，也讓基隆朝音樂城市更邁進一步。

基隆海上吸塵器競賽　42隊161師生參與競技

基隆海上吸塵器競賽　42隊161師生參與競技

「港福洋266號」船長獲釋　日方護航漁船返回

「港福洋266號」船長獲釋　日方護航漁船返回

蘇納克宣布請辭　敗選後演說「向全國道歉」

蘇納克宣布請辭　敗選後演說「向全國道歉」

BMW新大鳥越野冒險重機預告亮相

BMW新大鳥越野冒險重機預告亮相

關鍵字：

BMW馬3基隆糾紛影音

讀者迴響

熱門新聞

限男租客！房源照房東三點全露意外入鏡

竹北女警「抹黃賣淫」內幕！　竟是長官內鬥犧牲品

蘿拉真實背景被挖出！受害苦主現身爆內幕

蔡阿嘎不自殺聲明　媒體人：蘿拉這麼大尾喔

快訊／才剛發完影片　蔡阿嘎突發不自殺聲明

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！

6件嬰幼兒米食「鉛鎘超標」吃多影響智力　違規名單一次看

1年激瘦33Kg！他靠超慢跑擺脫3高＋脂肪肝

蘿拉坑錢又騙產品！苦主現身　二伯傻眼

蔡阿嘎曝手法　64萬YTR笑：低端A錢模式

「蔡阿嘎擋人財路！」網驚抖：背後恐有高人指點

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

小炳消失兩年現身在戒毒村崩潰大哭

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！

更多

最夯影音

更多

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面