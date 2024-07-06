花蓮豐年祭登場！順安部落搶頭香　徐榛蔚出席歲時祭儀同樂

▲▼新城鄉順安部落傳統歲時祭儀盛大登場，是花蓮第一個部落的豐年祭活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮原民部落在每年7、8月份會陸續舉辦豐年祭、歡慶豐收，今年度花蓮第一個部落豐年祭—新城鄉順安Pibutingan部落傳統文化歲時祭儀6日在部落聚會所盛大登場，花蓮縣長徐榛蔚特別到場向部落獻上最誠摯的祝福，共同祈願祖靈庇佑、年年豐收；花蓮縣議員笛布斯‧顗賚、李正文、鄭寶秀、魏嘉賢也到場同樂。

徐榛蔚甫到場便被族人夾道相迎，她說，很開心也很感動來到順安Pibutingan部落與族人歡慶豐收，尤其是看到族人們都穿著族服、說著族語、手牽著手跳著傳統舞蹈；在花蓮有六大原住民族群，各部落文化蓬勃發展，近年來各族群溯源的工作不斷推進且縝密，族人回到自身的祖居地找尋文化的根，從日常生活到部落歲時祭儀，還有頭目、長者的記憶，從中可以發現先人的智慧，再次感謝族人持續保存並深耕原民文化，讓美好的花蓮發光發熱。

0403地震衝擊花蓮整體經濟，花蓮縣政府積極展開多項振興措施，徐榛蔚也特別說明，縣府即將推出「市集加倍券」以及「振興消費券」，藉以刺激消費，進一步擴大經濟提振效果，加倍振興花蓮觀光，重現花蓮新活力；「市集加倍券」，將在指定場域發放，擴大實質效益；「振興消費券」，讓所有鄉親受惠並照顧到更多在地店家；振興花蓮刻不容緩，屆時還望花蓮縣議會都能來支持。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚（左三）到場向部落獻上最誠摯的祝福，共同祈願祖靈庇佑、年年豐收。

花蓮縣政府多年來積極推動族語紮根保存，推動重點工作包含課程設計與教材研發、原住民知識教育教學設計與培訓、原住民族教育互動式聲繪教材、民族教育輔導團、原住民族語教學支援人員培訓以及原住民族語戲劇師資傳習成長營。

另外，花蓮縣境原住民族實驗學校包含萬榮國小、豐濱國小、鶴岡國小、永豐國小及太平國小，除了傳統文化技藝傳授之外，也有族語的教學，讓孩子都學會講母語。