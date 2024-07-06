暑期HIGH翻天　「台南400全民教育-愛護鄉土，環境永續活動」登場

▲台南市教育局配合「台南400全民教育-教育的時空旅行」特展，於暑假一開始就推出多樣性夏日樂學活動，6日於兒童科學館戶外廣場熱鬧展開。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



暑假超Fun首檔，「緊來」熱血一夏！台南市教育局配合「台南400全民教育-教育的時空旅行」特展，於暑假一開始就推出多樣性夏日樂學活動，6日於兒童科學館戶外廣場熱鬧展開，以「疼惜這塊土地」為主要精神，揭開「台南400全民教育-愛護鄉土，環境永續」活動序幕。

現場除有國防宣導、防災教育、識毒反毒及登革熱病媒蚊防治議題外；也有食農教育體驗，包括文蛤篩選、DIY製作米鬆餅等多樣豐富的攤位，活動豐富又有趣。



台南市長黃偉哲表示，配合暑假到來，市府推出「南夏時刻」活動，串聯各項暑期藝文展演活動，邀請全台遊客走訪台南，親子出遊，全家放電。兒童科學館刻正舉辦「台南400全民教育-教育的時空旅行」，館外廣場逢週六假日也會有互動闖關或音樂表演，歡迎市民朋友踴躍到場，一起感受台南400教育盛宴。



教育局鄭新輝局長表示，台南教育蘊含豐富在地與多樣性，「愛護鄉土，環境永續」活動從瞭解這塊土地出發，連結環境脈絡中的飲食、農業、國防與防災議題，由東山國小食米學園與建功國小文蛤體驗營進行食農教育的體驗；另由全民國防教育協會辦理國防體驗營、台南市聯絡處暨學生校外會進行反毒宣導與永康國小辦理防災教育外，更由忠孝國中針對登革熱議題進行防蚊知識大挑戰，希望藉由活動讓大家更認識這塊土地。





教育局表示，活動現場設定多個體驗場域，以SDGs為目標的「南能可貴x 環境教育」設定闖關活動，回答與登革熱病媒蚊相關題目就能夠獲得獎品兌換；而大小朋友都很喜歡的食農活動，則在「好食南遇x 食農教育」展區，由建功國小「蛤?來七股吃文蛤」PK東山國小「東山龍眼蜜VS台灣米鬆餅」，將在地特色農產結合校本課程，可以玩得開心吃得盡興；「拒毒不南 無毒校園」則由春暉志工藉由觸摸模擬毒品教具近距離與民眾互動，提升民眾識毒與防毒之能力；「防災做伙逗陣來」及「易守南攻‧國防宣導」，都以寓教於樂方式提升防災與國防知能。





教育局更進一步表示，本次活動特別邀請台南市全民國防教育協會，於場內設定可供民眾體驗的射擊區，讓民眾能夠親身體驗國軍現役T-91空氣步槍的射擊要領，更以「認識國防自主，見證國軍戰力」為教育主軸，結合國軍人才招募與新式兵役制度說明，讓大小朋友都能夠近距離接觸國軍武器裝備及體驗活動，期能支援國軍熱愛國家。