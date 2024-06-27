向台語音樂五大天王致敬！　《流浪之歌》台南400流行音樂展演28日登場

▲台南市文化局舉辦《流浪之歌》台南400流行音樂展演系列活動，並於27日在許石音樂圖書館舉辦開幕記者會，宣告特展將於28日起精彩登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

向台語音樂五大天王致敬！在2024年迎來台南400重要歷史里程碑的時刻，台南市文化局舉辦《流浪之歌》台南400流行音樂展演系列活動，並於27日在許石音樂圖書館舉辦開幕記者會，宣告特展將於28日起精彩登場。

金曲歌王暨策展人謝銘祐不僅在現場帶來精采演出，更化身導覽解說員，從「台語流行音樂文化」的角度出發，講述許石、吳晉淮、文夏、洪一峰、黃敏等五位台南重量級音樂天王打造的燦爛音樂時代，帶領觀眾走入特展、穿越台南音樂歷史，了解在地流行音樂的發展脈絡。《流浪之歌》更籌辦兩場重量級台語流行音樂會，以「入城」、「離鄉」兩大主題，分別呈現從離散與歸鄉的心境轉折，述說台南歷史舞台的變遷。

7月13日的台南文化中心場次，以「入城」為主題，由謝銘祐與麵包車樂團、王彩樺、大支、小人、阿雞GLOJ、柯泯薰、阿跨面等實力派歌手演出，呈現台南流行音樂的流變與多元發展；7月20日於新營文化中心登場的「離鄉」音樂會，由劉福助、文香、謝銘祐與麵包車樂團、方順吉、曹雅雯等老中青三代歌手演唱，連結五大天王離鄉背景的生平及其代表歌曲。兩場音樂會同時於6月29日(六)中午12時開放OPENTIX線上免費索票，詳細資訊請至FB藝遊台南及台南市政府文化局官網查詢。

台南市文化局表示，台南獨特的人文環境與歷史淵源，孕育出諸多台灣流行歌壇的傑出人才，而與台南有深刻淵源的台語流行音樂五大天王：許石、吳晉淮、文夏、洪一峰、黃敏等五位前輩音樂人，生平所累積的音樂創作，對整個近現代台語流行音樂發展具有舉足輕重的地位；台南曾是台灣流行音樂產業重鎮，五大天王在這裡錄製許多膾炙人口的唱片，將經典歌曲傳唱至台灣每一個角落，形塑台灣人共同的記憶，至今台南仍是台語流行音樂發展重要的基地。

策展人謝銘祐指出，本次展覽共為期5個月，將以歌謠《流浪之歌》為主軸，曲目源自韓國民謠，改編為日本演歌後，再經國寶歌王文夏翻唱為經典台語歌曲，曲調不僅傳達出流行音樂跨國界傳唱的本質，也道盡台南這五大天王流浪至異鄉踏上學習音樂之路的滄桑；五大天王離鄉後再歸鄉，帶著跨文化的音樂養分，將外來的歌曲混合揉雜再創作，引領一整個世代的流行音樂潮流。

文化局長謝仕淵介紹，台南紀念前輩流行音樂人的文化館舍眾多，包含許石音樂圖書館、吳晉淮音樂紀念館及文夏故事館；《流浪之歌》展覽重塑許石音樂圖書館空間，匯聚台南五大天王的作品及生平，也致敬許石在過去採集台灣民謠的精神。展覽本身運用了大量波浪曲面及穿透性物件，帶領觀眾穿梭於時代的浪潮，閱讀五大天王活躍於音樂舞台的時代年表、創作歷程及展演的流浪足跡、音樂創作歌仔冊、黑膠、歌譜等物件，以及體驗於錄音室錄製一首老歌等互動裝置單元，此外也將辦理策展人導覽、台語流行音樂史講唱會，透過系列活動描繪出台南於台灣流行音樂的重要位置。



▓《流浪之歌》音樂會｜入城 07.13(六) 15:00 台南文化中心演藝廳

▓《流浪之歌》音樂會｜離鄉 07.20(六) 15:00 新營文化中心演藝廳

索票資訊：6/29(六) 12:00開放OPENTIX兩廳院文化生活線上索票，1F對號座均為線上索票，2F自由座同時提供紙本票於台南文化中心、新營文化中心服務台開放索取。