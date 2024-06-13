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第64屆全國科展7／22台南登場　黃偉哲邀親子來看科展逛博物館

▲第64屆全國中小學科學展覽會將於7月22至28日在大台南會展中心盛大舉行，台南市長黃偉哲歡迎全國各地的民眾一起來台南看科展，支持台灣科學教育的成果與未來。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲第64屆全國中小學科學展覽會將於7月22至28日在大台南會展中心盛大舉行，台南市長黃偉哲歡迎全國各地的民眾一起來台南看科展，支持台灣科學教育的成果與未來。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第64屆全國中小學科學展覽會將於7月22至28日在大台南會展中心盛大舉行，台南市長黃偉哲13日偕副市長葉澤山及教育局長鄭新輝，與國立台灣科學教育館館長劉火欽共同出席展前記者會，黃偉哲歡迎全國各地的民眾一起來台南看科展，支持台灣科學教育的成果與未來。

▲第64屆全國中小學科學展覽會將於7月22至28日在大台南會展中心盛大舉行，台南市長黃偉哲歡迎全國各地的民眾一起來台南看科展，支持台灣科學教育的成果與未來。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台灣學子屢屢站上國際舞台，在數理科學競賽贏得許多傲人成果，而全國科展也是讓科學新星大放異彩的舞台，透過師長的指導，讓在台灣受教育的孩子，也一樣能表現出色，未來發展充滿各種可能性，也或許有一天，能成為下一個黃仁勳或蘇姿丰。

黃偉哲提到，台南不僅是文化之都、美食之都，也是科學教育重鎮、科技新城，透過科展活動、參訪博物館及科學館，可以拓展視野、激發創意，歡迎全國各地民眾在暑假期間陪孩子一起到台南看科展、逛博物館，相信可以收穫滿滿。

教育局長鄭新輝表示，今年以「趣味科展、精彩台南」為活動標語，規劃一系列趣味、精彩的活動。「科學教育博覽會」邀請台灣微軟、台灣半導體研究中心、台灣智駕測試實驗室以及國立成功大學設置主題館，另有超過100個科學互動攤位，歡迎小朋友與家長暑假到台南共同體驗科學的奧妙。

▲第64屆全國中小學科學展覽會將於7月22至28日在大台南會展中心盛大舉行，台南市長黃偉哲歡迎全國各地的民眾一起來台南看科展，支持台灣科學教育的成果與未來。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國立台灣科學教育館劉火欽館長表示，全國科展參展作品來自全國各級中小學校，選拔出優秀作品薦送至全國參展，為我國中小學科學教育指標性活動，本屆共有約400件作品參展，包含國小、國中到高中階段，感謝台南市大力支持，讓這屆科展更具有國際觀與可看性，推薦全國家長帶著孩子一起到台南感受科學，同時也能參訪感受在地文化。

▲第64屆全國中小學科學展覽會將於7月22至28日在大台南會展中心盛大舉行，台南市長黃偉哲歡迎全國各地的民眾一起來台南看科展，支持台灣科學教育的成果與未來。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，教育局籌劃的「科學之旅」系列活動，規劃左鎮化石園區、山上水道博物館、兒童科教育館、四草生態體驗、安平古堡等市區、山線、海線共9條參訪路線，讓參賽師生深度認識台南，體驗台南之美。「大師講座」則邀請到國家太空中心主任吳宗信博士蒞臨演講「追求台灣太空夢」，一窺太空科學的奧妙。另外，「科展指導教師交流工作坊」提供優質的科學研究觀摩與交流的機會，歡迎帶隊的指導教師踴躍參加。更多資訊歡迎上網查詢https://nphssf64.tn.edu.tw/Module/Home/Index.php

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