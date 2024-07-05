基隆漁船遭日本扣押調查　外交部發3點聲明：要求盡速釋放人船

▲外交部長林佳龍 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

基隆八斗子籍「港福洋266號」漁船，疑闖入日本海域捕魚，今（5日）遭日本海上保安廳公務船攔截，船隻及船上8人被押往日本調查。對此，外交部表示，據我國駐日人員查報，「福」船疑似進入日本奄美大島海域作業，違反當地漁業規範遭到取締。我國駐日本代表處已分別向日本水產廳及外務省表達關切，要求「盡速釋放人船」，外交部也將持續關注本案並提供必要行政協助。

根據報導，「港福洋266號」為鎖管棒受網漁船，自6月25日基隆八斗子出港，日本時間今日凌晨3時，進入日本奄美大島西方的日本專屬經濟區（EEZ）內「違規作業」，遭日本海上保安廳公務船攔截，該船2名台籍盛姓船長與洪姓輪機長、6名印尼籍船員，以及「港福洋266號」被押回日本。

針對我國籍漁船「港福洋266」遭日本公務船登檢一事，外交部發出「三點聲明」。

第一，外交部表示，我國籍漁船「港福洋266」於7月5日凌晨在彭佳嶼東北方288浬，我國暫定執法線外1.5浬，遭「日本」公務船登檢。據我國駐日人員查報，「福」船疑似進入日本奄美大島附近海域作業，因違反當地漁業規範而遭日本水產廳公務船取締。

第二，外交部指出，依據「政府護漁標準作業程序」規定，我國漁民在護漁範圍內作業，遭外國公務船干擾時，政府將派艦護漁，並協助處理；倘我國漁民在「護漁範圍外」作業，遭外國公務船取締時，政府將「不派艦護漁」，惟將適時提供必要之外交協助。

第三，外交部強調，獲報後已於第一時間在台北，透過外交管道向日方瞭解情形，並表達關切，我國駐日本代表處也已分別向日本水產廳及外務省表達關切，要求「盡速釋放人船」。外交部將持續關注本案並提供我國漁船必要的行政協助。

▲基隆漁船遭日方登檢位置圖。（圖／海巡署提供）