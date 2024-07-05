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金門連2屆獲全國百大青農！5標竿型成功案例　縣府打造農牧新天地

▲▼金門縣長接見農業部第七屆百大青農獎得獎人。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣長陳福海接見農業部第七屆百大青農獎得獎人。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

金門推行積極鼓勵青年從農政策多年，農業的進步也是有目共睹的，從111年第六屆百大青農本縣獲獎者2位開始，在農業領域本縣連連獲獎，這是金門的驕傲，也是中央政府對金門農業進步的肯定。地區青年陳弘銘、洪銘志及何紀震榮獲第七屆全國百大青農，縣長陳福海除感謝3位青農對地區農業的貢獻之外，並對其致力於地區農、畜業發展的努力與付出給予肯定。

縣長陳福海於7月5日上午在縣長室接見榮獲第七屆全國百大青農當選人陳弘銘、洪銘志及何紀震等3人，金門縣農會理事長許玉昭、常務監事蔡水游、總幹事文水成、金門縣青農聯誼會陳玉嘉會長、第33屆全國十大神農的獲選人張斯翔、建設處處長黃儒新、副處長陳彥志及得獎者家人亦陪同出席。

縣長指出，本縣連續二屆(第六屆、第七屆) 獲得全國百大青農肯定，五位標竿型成功案例(第六屆陳玉嘉、張斯翔，第七屆陳弘銘、洪銘志及何紀震)來做代表，讓地區青農有信心，縣府會重點專案加大力度配合後續的像是包裝、通路、租用土地及低利貸款等，經由縣府、縣農會及金門大學等單位通力協助，打造金門農牧事業新天地。

▲▼金門縣長接見農業部第七屆百大青農獎得獎人。（圖／記者林名揚翻攝）

會中縣長對得獎青農陳弘銘及洪銘志經營牧場(風車牧場)自家產製的羊肉爐調理包讚不絕口，也對風車牧場高床飼養羊隻生產環境給予高評價，陳弘銘及洪銘志並非畜牧本科出身(海洋大學水產養殖同窗)，但是能一步一腳印、穩札穩打的積極開創養羊市場，導入優良畜牧規範及國外進步畜牧思維，結合相同理念青年將金門養羊業注入活水、帶入新興時代。何紀震利用從颱風過後金門島上殘木，發想作為菇包木屑材料的新選擇，開始就地取材不仰賴外部資源，從木頭粉碎、太空包製作及植菌，再到香菇的栽培，還取得有機驗證，不僅島上吃得安心，也突破金門有限資源的地域性限制。

何紀震表示，目前有機蕈菇栽培場，後續將作為食農教育基地，提供當地學校及民眾參與食農教育，強化飲食與農業的連結；另提供活動場域，將多元農業及牧業融入到他的農場，作為農民培訓實習基地，促進金門在地農業發展。

▲▼金門縣長接見農業部第七屆百大青農獎得獎人。（圖／記者林名揚翻攝）

陳弘銘、洪銘志及何紀震也分享了他們在農、牧經營上的經驗及對於縣府農業政策上提出建言。如針對牛羊肉輸台管制解套、地區農產品加工包裝需求、農產品冷鏈需求、風車牧場聯外道路及水源供給、活絡地區青農產品通路等，縣長均當場責成建設處立刻研擬輔助方案，專案予以協助處理。

本次(第七屆)全國百大青農得主陳弘銘、洪銘志及何紀震願意投入地區的農畜業生產，其精神著實令人敬佩，三人除了為地區農業生產環境盡一份心力外，也是為了在地鄉親的食安付出，縣府對三人能代表地區首次獲得全國百大青農的殊榮，表示驕傲與祝福。並期望能永續傳承百大青農薪火，生生不息。

▲▼金門縣長接見農業部第七屆百大青農獎得獎人。（圖／記者林名揚翻攝）

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