陸海警帶走澎湖漁船！AIS詳細航跡曝　港媒分析：大動作還在後頭

▲大陸網友釋出的「大進滿88號」AIS航跡圖。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

澎湖漁船「大進滿88號」2日晚間在金門東北角海域作業時，遭到2艘陸海警船靠近拍照並登檢，隨後便被「左右夾擊」帶往泉州圍頭港。據了解，洪姓船長及5名外勞隨著漁船一同被帶往圍頭漁港問訊，詳細情況仍不明。事發後，大陸網友在微博上公佈AIS航跡圖，澎湖漁船疑似在大陸領海水域作業，不過，真正原因仍待大陸海警出面說明。

《中評社》報導，大陸海警登檢並帶回台船，是執法大動作，背景、事由都很清楚。近期民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂、不斷進行挑釁對抗，大陸更強勢反擊，是意料中事。澎湖有漁民認為，近期兩岸關係緊張，大陸海警帶走澎湖漁船，是對賴清德的一種報復。

報導稱，大陸海警登檢並帶回台船，可能僅僅是開始，大的動作還在後頭。民進黨當局不斷挑釁對抗，須為由此造成的後果負責。

根據AIS航跡圖顯示，「大進滿88號」從澎湖出發後，前往金門復國墩東北角海域21浬處捕撈小管，不料，大陸海警船突然出現登檢，附近的澎湖漁船一哄而散，海巡署金馬澎分署雖緊急派出船艇馳援，在大陸海警優勢船艇數量的情況下，為避免衝突升級，只能讓大陸海警將人船一併帶走。

據了解，「大進滿88號」作業的海域是傳統捕撈小管漁場，由於目前是大陸漁民休漁期，外界也在臆測大陸官方是藉此對台灣當局施壓，逐步限縮既有的「默契」，至於真實情況，仍須官方出面說明才能讓外界更加了解詳細情況。