「大進滿」遭陸海警扣押！金門漁民群組急宣導：勿航出禁限制水域

▲澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚間在金門外海作業 ，遭大陸海警船連人帶船押回福建圍頭港口。（圖／左海巡署提供、右林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚間在金門外海作業，疑似因航出我方禁限制海域外捕魚，遭大陸海警船包圍後強行登檢，甚至連人帶船被押回福建圍頭港口；鄰近事發地點的金門當地漁民3日依然正常出海作業，不過區漁會為求慎重，一早就在漁民社群群組宣導，呼籲我方船隻切勿航出金門禁限制水域進行撈作，以維自身安全。

金門地區今日艷陽高照，一早各漁港、泊地之大部分漁民仍正常出海作業。以放定置網捕魚維生的漁民表示，因為他們都在我方固定水域作業，不會跑到大陸附近海域，不必擔心會被抓走；反而是部分釣客會到處亂跑，目前正值大陸伏魚期，跑進對方水域釣魚就危險了。

▲針對這起事件，金門縣政府緊急宣導。（圖／記者林名揚翻攝）

另有漁民表示，對於我方漁船遭大陸海警強行帶回的情況甚少發生，除非是越界捕撈或某些特殊目的被發現才會被扣押；在固定的季節、特定魚群也有固定聚集的地方，老漁民出海釣魚、捕魚都知道範圍在哪，不會特別跑很遠到大陸附近海域去捕撈，行之有年，雙方漁民也都有一定的默契存在。

金門區漁會理事長陳水義則表示，昨天很晚才接到通知，據了解，被大陸海警帶回的澎湖漁船是在比較靠近圍頭的海域作業，距離金門還有20多浬，此事件發生後對地區漁民多少還是有些影響，在此也呼籲地區漁民出海時避免航出我方禁限制水域作業，引發無謂的紛爭，一定要注意自身安全。