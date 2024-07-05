9成是國防工程！藍委提案離島引中資　黃捷：若通過幾乎宣告金馬淪陷

▲民進黨立委黃捷。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委陳雪生、陳玉珍近日提案「離島建設條例」修法，立院民進黨團今（5日）在立法院會要求將有關「引進中資」建設離島的第7-1條提案，退回程序委員會，最終三黨無異議通過。對此，民進黨立委黃捷表示，一旦修法通過，幾乎宣告金門馬祖淪陷！建議陳玉珍、陳雪生若真心想幫助離島，應更仔細研擬，她也調出近5年離島建設工程，點出「4點內容」喊話，請國民黨務必三思，別再提危及台灣國安的提案！

黃捷今在臉書發文，痛批「金馬立委包藏禍心」！連自己人都不挺。今天國民黨的「離島建設條例」在院會被退回，但不排除會重新提出，需要大家繼續監督。

黃捷指出，她請工程會提供「近5年離島決標工程列表」，內容令人不寒而慄。她認為，提案若通過，中國廠商可跟台灣廠商競爭，還可繞過既有法規的限制，承攬含「重大國安敏感資訊」的建設。



黃捷說，台海若發生戰爭，離島首當其衝，因此國防建設特別多。她整理以下「四點內容」，第一，112、113年截至目前決標的工程，總價值有上百億，未來中國廠商便可從中獲取利益。第二，過去5年在離島工程標案，有142件涉及「國家安全」，將近9成都由國防部發包。第三，142件中，有些是「發生地點」較敏感，例如憲兵隊宿舍整修、海軍司令部庫房的防水作業等。第四，另有些是「業務性質本身」涉及大量敏感資訊，例如航空站門禁系統汰換、金門大橋交控系統等。

▼黃捷貼出「近五年離島已決標工程列表」。（圖／翻攝自Facebook／黃捷，點圖放大）



黃捷認為，一旦這個法案通過，幾乎可宣告金門馬祖淪陷，這絕不是陳玉珍所說的「我們是井底之蛙、跟不上進步」，或陳雪生稱「離島缺工缺料」的問題而已，委員若真心想幫助離島，應該更仔細研擬。

最後，黃捷強調，金門馬祖是邊界的前線，請國民黨務必三思，不要再提出危及台灣國安、毫不設防的提案！

▼國民黨立委陳玉珍提案「離島建設條例」修法。（圖／記者屠惠剛攝）

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