中國海警驅趕我漁民！廣播嗆「你不要命了」　金門外海20多艘集結

▲中國海警在金門外海驅趕我國漁民，還廣播「你不要命了」、「還不趕快離開」。（圖／達志影像）

記者趙蔡州／綜合報導

澎湖籍漁船大進滿88號2日在金門外海作業時，遭中國海警押回福建圍頭港，消息震驚全台，不料3日晚間中國海警船艦又在澎湖、金門周邊海域驅趕我國作業漁民，除了有漁船遭對方實施探照燈干擾、追趕外，還有漁民聲稱遭恐嚇「你不要命了」，嚇得正在作業的漁船當場四散逃命。

最近是小管盛產期，台灣澎湖沿海、金門角（金門東北外海）都會有大量小管聚集，金門角也一直是澎湖漁民的傳統漁場之一，不料2日發生大進滿88號遭中國海警扣押，3日晚間又傳出有30多艘澎湖漁船在金門角作業時，遭中國海警船艦恐嚇驅離。

有澎湖漁民透露，他們3日晚間6點多在金門東北外海、中國領海12海浬外作業時，突然有20多艘中國海警船到場驅離，對方還廣播「你不要命了」、「還不趕快離開」等語，由於剛發生大進滿88號事件，現場漁船都嚇得立刻加速逃離，並於4日清晨返回澎湖各漁港。不過此事件海巡署未接獲任何漁民報案。

▲遭中國海警扣押的澎湖漁船「大進滿88號」。（圖／記者陳洋翻攝）

除了金門角發生漁船遭驅趕外，澎湖周邊海域3日也發生類似事件。海巡署第十三巡防區（澎湖巡防區）3日晚間8點35分接獲「龍劼滿」漁船求救，「龍劼滿」聲稱在澎湖馬公西北方60浬（限制水域外34浬，中線以西11.5浬）處，遭舷號不明的中國海警船艦實施探照燈干擾，並且逐漸靠近。

海巡署立即調派西南海域「偉星艦」、澎湖海巡隊線上3539艇前往協助，並增派10091艇緊急出勤，並同步通報漁業署通知附近作業漁船注意，直到3日晚間8點50分，龍劼滿漁船通報已航離現場，未再遭海警船追逐。

海巡署指出，本署艦艇已經在案發海域巡弋，並將附近海域列為巡護重點，依護漁勤務標準作業程序，掌握海域情勢及船舶動態，加強巡邏適時應對，全面提升執法巡護的作為。