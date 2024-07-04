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社會 社會焦點 保障人權

工廠藏山區！雲林查緝隊抄1200萬私菸　超噁菸草「發霉還混蟲屍」

記者蔡佩旻／雲林報導

嘉義縣水上鄉偏僻山區竟藏匿私菸工廠，海洋委員會海巡署偵防分署雲林查緝隊昨（3）日直搗黃龍，發現菸絲下腳料發霉混蟲屍，並於現場查扣各式成品菸、菸絲、菸葉逾3千公斤，以及包裝機械及包裝材料等證物，私菸換算粗估市值約1200萬元，全案將依違反《菸酒管理法》函送主管機關裁處。

▲嘉義山區肥料倉庫藏私菸工廠，不肖商進口「菸腳料」製百萬支私菸牟暴利。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲嘉義山區肥料倉庫藏私菸工廠，不肖商進口「菸腳料」製百萬支私菸牟暴利，存放環境髒亂噁心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

偵防分署查獲今年第8座私菸工廠，可見私菸集團猖獗。雲林查緝隊說明，接獲情資有不法業者為逃漏稅金及菸品健康捐，在嘉義縣水上鄉隱蔽山區一處肥料倉庫掩護設置私菸工廠，製造私菸牟取暴利，會同警方與主管機關共組專案小組。

▲嘉義山區肥料倉庫藏私菸工廠，不肖商進口「菸腳料」製百萬支私菸牟暴利。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲海巡打擊私菸工廠不手軟，破獲私菸倉庫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

有鑒於私菸貯放場所大多衛生環境不佳，產製私菸品質不良，嚴重危害大眾身體健康，雲林查緝隊不敢大意，謹慎蒐證，歷經約半年密集埋伏、耐心跟監，昨日見時機成熟一舉緝獲該私劣菸品生產工廠，現場發現無申請合法核准之菸品外包裝，瓦解許姓主嫌為首的私菸集團，成功防止未經檢驗合格之偽劣菸品流入市面，破壞經濟秩序、危害民眾身體健康。

▲嘉義山區肥料倉庫藏私菸工廠，不肖商進口「菸腳料」製百萬支私菸牟暴利。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲嘉義山區肥料倉庫藏私菸工廠，不肖商進口「菸腳料」製百萬支私菸牟暴利。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

該肥料倉庫私菸工廠中，遭現場查獲各式成品菸計7915包、各式菸絲、菸葉計3350公斤及包裝機3台、外包裝膜1批、內包裝錫箔紙1箱、內包裝紙1批等，均以證物查扣到案，查扣之私菸換算約為17萬餘包，市值約為新臺幣1200萬元。

全案將依違反《菸酒管理法》函送主管機關嘉義縣政府裁處，《菸酒管理法》第45條 產製私菸、私酒者，處新臺幣5萬元以上100元以下罰鍰。但現場查獲物之現值超過新臺幣100萬元者，處查獲物查獲時現值一倍以上五倍以下罰鍰，最高可處新臺幣1000萬元。

▲嘉義山區肥料倉庫藏私菸工廠，不肖商進口「菸腳料」製百萬支私菸牟暴利。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲現場查獲各式成品菸計7915包、各式菸絲、菸葉計3350公斤及包裝機3台、外包裝膜1批、內包裝錫箔紙1箱、內包裝紙1批等，均以證物查扣到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

巡署偵防分署雲林查緝隊強調，這類犯罪模式都是將菸絲等下腳料，以肥料名義進口後，再分散多處添加化學香精進行口味調配及包裝，再以捲菸機捲成紙菸出售牟取暴利；製菸現場髒亂不堪，環境惡劣，且發現菸絲下腳料發霉並有昆蟲屍體夾雜其中，部分還驗出焦油含量超標情形，所製造之私劣菸恐對人體健康造成嚴重影響。

海巡署表示，將秉持「國安、治安、平安」及「溯源斷根」之精神執行「安康專案」工作，有效遏止私劣菸品荼毒人民健康，並呼籲國人不要購買來路不明菸品，民眾若發現不法，可撥打海巡「118」免費報案專線，共同為國人健康及社會治安盡一份心力。

▲嘉義山區肥料倉庫藏私菸工廠，不肖商進口「菸腳料」製百萬支私菸牟暴利。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲製菸現場髒亂不堪，環境惡劣，且發現菸絲下腳料發霉並有昆蟲屍體夾雜其中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

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