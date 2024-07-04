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社會 社會焦點 保障人權

雲林爆種電弊案！議長+議員+官員20多人被帶回　張麗善說話了

▲雲林縣政府。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣府有3名人員北上應訊。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林再傳綠能光電業者涉勾結民代弊案，新北地檢署今（4日）上午指揮調查局新北市調查處動員百人搜索40處地點，包含雲林縣議會議長黃凱辦公室、住家，並約談黃凱、1位縣議員與綠能業者共20多人，其中黃凱為被告身分。雲林縣府證實有3名人員北上應訊，縣長張麗善表示，尊重檢調機關的調查職權。

針對綠能光電業者申請「種電」用地，雲林縣府規定需取得廠址當地許可，業者才可向經濟部能源署申請建廠。新北檢調從轄內某業者的脈絡，查出雲林縣議會有縣議員涉嫌向1家綠能光電業者收賄，再利用議員職權護航、幫喬地方許可等弊端，今日發動大規模搜索約談。

▲雲林縣議會議長黃凱。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣議會現任無黨籍議長黃凱，因涉綠能光電貪瀆案被新北檢調約談。（圖／記者蔡佩旻攝）

副縣長謝淑亞受訪證實，雲林縣政府有3名員工遭新北地檢帶回應訊，針對案情並不了解，均請同仁配合調查。

雲林縣長張麗善目前仍進行訪日行程，接獲消息對此表示，尊重檢調機關的調查職權，相關案件現已處於偵查程序之中，不便評論。張麗善強調，已責成雲林縣政府相關局處人員均需配合司法調查，也希望司法機關能透過公正嚴謹之司法程序，盡速釐清事實。

▲雲林縣長張麗善。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣縣長張麗善表示，尊重檢調機關的調查職權。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

 

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