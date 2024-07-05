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地方 地方焦點

多家業者攜手送暖　雲林80家扶親子大啖火鍋饗宴

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林連鎖火鍋店業者多年辦理愛心活動，今（5）日在招待80位家扶學童親子大啖饗宴。無限供應享用精緻火鍋外，更呼朋引伴找來好友業者贊助禮物，今日參與的家扶學童只要有特殊才藝或考卷90分以上的現場再加碼頒贈獎學金，以此鼓勵家扶兒保持品學兼優，努力提升呈現猶如火鍋的美味翻滾的無限人生。

▲火鍋世家斗六店今日在招待80位家扶學童親子無限供應享用精緻火鍋外，更呼朋引伴找來好友業者贊助禮物。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲火鍋世家斗六店今日在招待80位家扶學童親子無限供應享用精緻火鍋外，更呼朋引伴找來好友業者贊助禮物。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林家扶近1000戶的扶助家庭中，約有53%的因家庭經濟及環境偏遠，沒有吃過日式精緻火鍋。顯示弱勢家庭不僅因為經濟因素少了多生活的體驗更看見機會的不足，透過這樣的機會，不僅慰勞家扶親子享受美食，更提升生活經驗與視野，讓親子們感受到社會的關愛。

火鍋世家連續三年已辦理5場火鍋吃到飽活動，業者鄭加成表示，未來期待每年都能辦理四場獨家招待雲林家扶親子活動，同時也邀請社區的夥伴與親友一起響應，出錢出力提供給才藝優異、考卷90分以上的參與國小學童200元獎學金，希望後續更提高僅獎學金並邀請更多資源投入，家扶兒值得有更好的飲食經驗與肯定，期待勉勵孩子繼續向學和堅持自己熱愛的事物。

四年級的林小妹開心獲得獎學金，席間更表演弟子規朗誦，林小妹與家人一起吃火鍋開心地說，第一次在這樣的火鍋店吃飯，覺得好高級。還有各項食材火鍋肉品無限供應，真的很謝謝叔叔阿姨們。

▲火鍋世家斗六店今日在招待80位家扶學童親子無限供應享用精緻火鍋外，更呼朋引伴找來好友業者贊助禮物。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲火鍋世家斗六店今日中午暫停對外營業，招待80位家扶學童親子無限供應享用精緻火鍋，更呼朋引伴找來好友業者贊助禮物。（圖／記者蔡佩旻攝）

鄭加成指出，這次斗六店的遷移除了考量顧客更是想到有更大的空間要招待家扶親子，同時也感謝海中寶海鮮餐廳、樂包子、圓木嫩仙草、饗享濃豆漿、博思設計工作室、全美世界、嘉農牧場、曼都常樂店、梁社漢排骨龜山文青店、八方雲集虎尾店等業者響應，贊助多款伴手禮各80份，讓家庭精緻飽足，又收穫滿滿的回家。

樂包子業者簡子浩表示，多年來一直有在行善公益，這次接到鄭加成一封訊息的邀約及歡喜共襄盛舉，這次準備了6顆包裝共80份的包子贈送給孩子們，未來不僅是家扶中心，如果有接收到需要協助的活動，議會熱心參與。享響濃豆漿業者邱繽慧表示，認識鄭加成許久，一直知道他很有愛心，收到邀約便準備80份「誠食吐司」一同參與支持，真的是很棒的公益活動。

雲林家扶中心督導歐厚成表示，這不僅是一頓美味的饗宴，更是給予這些孩子們滿滿的肯定與鼓勵。親子平時難得有機會享用如此豐盛的餐點，每個親子更收到: 包括豬肉乾、肉包禮盒、仙草禮盒、文具、豆漿、保久乳、手工餅乾、仙草凍禮盒等生活用品與購物禮劵，行善之舉令人深刻感受到社會的溫暖，也為這些孩子們帶來了希望與力量。　

 ►聽Podcast #我在案發現場

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