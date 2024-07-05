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基隆漁船福洋266號遭日方登檢　漁業署：正積極交涉「人員均安」

▲▼基隆八斗子籍漁船越界捕魚，遭日方押回日本。（資料照／達志影像／美聯社）

▲基隆八斗子籍漁船，今凌晨傳出遭日方登檢。（資料照／達志影像／美聯社）

記者許敏溶／台北報導

繼澎湖漁船「大進滿88號」日前遭中國海警強制登檢並扣押，今（5日）凌晨再傳出基隆八斗子籍「福洋266號」漁船遭日本公務船登檢。農業部漁業署表示，今天凌晨3時接到日方通報，懷疑該船有違規情事，現正詳細調查該船被登檢原因，船上人員包含2名台籍、6名印尼籍均安，後續已透過駐日代表積極交涉處理。

澎湖籍漁船「大進滿88號」本周二（2日）晚間在金門外海作業時，遭中國大陸海警船押回福建圍頭港，至今尚未獲釋。沒想到今（5日）凌晨再傳出基隆八斗子籍「福洋266號」漁船遭日本公務船登檢，目前狀況不明。

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農業部漁業署遠洋漁業組組長林頂榮指出，「福洋266號」漁船為基隆籍「棒受網」漁船，6月25日從八斗子漁港出發，前往魚場作業，目前船上有2名台籍、6名印尼籍船員。

今凌晨3點，漁業署收到日方通報，在北緯28度55分、東經126度2分，遭日本公務船登檢，日方懷疑該船有一些違規情事。至於詳細被登檢調查原因，漁業署現正透過駐日代表處積極了解中。據了解船上人員均安，後續有關交涉部分，正和日方積極協調當中，有進一步消息再對外說明。

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