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涉綠能弊案！議長聲押、處長交保　雲林府會盼勿枉勿縱

▲雲林縣政府建設處包含一名離職約僱人員共4人北上應訊 。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府建設處處長20萬交保，包含一名離職約聘人員及2名現職人員，共4人北上應訊配合調查 。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林傳綠能光電業者弊案，新北地檢署昨日指揮調查局動員百人，大規模搜索雲林40處地點，偵訊後認定黃凱涉嫌重大，依貪污治罪條例聲押禁見、雲林縣政府建設處長20萬交保；其他官員、業者等則諭令10萬至20萬不等交保，部分證人訊後請回。雲林縣政府建設處包含處長共4人北上配合調查應訊。

針對前議長因涉弊案改選，現任議長又捲入綠能案，民進黨團總召張維崢今（5）日受訪表示「很詫異」，但案情未釐清，不清楚這件事情且未了解之前不便評論。他也質疑，「為何綠能在雲林都會有這種事情發生，到底綠能政策為什麼都會讓政治人物牽扯進去，尚未釐清案情之前，有違法當然勿枉勿縱，該怎麼辦就怎麼辦」。

縣長張麗善雖然在日本進行參訪，仍心繫此事，透過新聞處副處長黃俊彥發言，強調雲林縣政府所有公務的推動均是依法行政、秉公辦理，縣府同仁在此原則之下來處理公務，相信不會有不法情事。相信本案在經過司法機關的詳查之下，最終必能還給縣府同仁公道。在此也呼籲社會大眾，相關司法案件在法律未證明其有罪之前，不要先入為主，未審先判。

▲雲林縣政府新聞處副處長黃俊彥。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府新聞處副處長黃俊彥。（圖／記者蔡佩旻攝）

國民黨團總召李明哲說，昨天才知道這件事，當下相當驚訝，這麼大陣仗的搜索行動，都是聽到新聞才知情，黃凱平時待人就很客氣，感覺當上議長後就很珍惜這個位子，對於議會同仁諮詢事事回應，尚不了解事情真相是什麼，但希望司法單位能夠明察秋毫。

誠信政團總召黃文祥說，他得知此事很錯愕，黃凱為人低調、客氣，希望檢調單位儘快釐清案情，以免外界多方揣測。

►聽Podcast #我在案發現場

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