詐團洗錢7億！前刑事局副局長「當門神月領11萬」　找律師偽造證據

▲二五電訊製作非法國際漫遊卡，協助不法詐騙集團從事詐騙行為，負責人等22人被起訴。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻、劉人豪／雲林報導

「二五電訊」陳姓負責人涉嫌販賣黑莓卡給詐團，吸引詐騙集團等不法份子購買逃避查緝，雲林地檢署偵查出，陳男不僅設立29間人頭公司，透過虛擬貨幣隱匿不法金流，還找來刑事局前副局長莊定凱以及其會計師兒子當顧問，洗錢共多達7億2千多萬。檢方調查後，將陳男、莊男父子，及涉嫌洩密的3名律師等22人提起公訴。

雲林地檢署追查民眾遭詐騙集團詐欺案件，陸續破獲車手集團、人頭門號卡商，及二五電訊公司製作俗稱「黑莓卡」販售予詐騙集團等不法組織。經持續追查，發現二五電訊公司負責人陳男，自2021年9月起與胞弟、堂妹、友人等人，在國內、香港、新加坡、薩摩亞等地，設立29間人頭公司，並申設金融帳號，作為洗錢的第3、4層帳戶，並陸續向收簿集團收購人頭帳戶，作為洗錢的第1、2層帳戶

詐騙集團將贓款匯入第1層人頭帳戶後，再層層轉匯至二五電訊所掌控的第3、4層人頭帳戶，陳男為掩飾不法金流，並指示二五電訊公司會計部門員工，製作與人頭公司間不實的交易紀錄，指示員工前往金融機構，以臨櫃提款方式，每日將鉅額詐欺贓款領出，以此方式隱匿不法所得。

▲泰達幣是Tether公司推出基於穩定價值貨幣美元的代幣，簡稱USDT。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

陳男為將不法詐欺贓款金流洗白，透過會計師事務所莊姓負責人與虛擬貨幣潘姓負責人達成協議，陳男將旗下金融帳戶內之不法贓款，匯入潘男公司，並全數購買其公司的泰達幣隱匿不法金流。

因大量不法金流匯入潘男公司，導致部分款項遭銀行圈存，潘男於是找莊姓會計師的父親、前刑事局副局長莊定凱擔任顧問，顧問費每月6萬元，再透過不知情之刑事警察局警官，向銀行詢問上開款項遭圈存事宜，潘男、陳男為解除遭銀行圈存款項及規避檢警查緝，雙方簽訂虛偽的專案服務契約，誤導檢調偵辦方向，順利解除圈存。

另一方面，二五電訊公司因於2022年7月間起，多次遭到搜索，且相關人員涉刑事案件眾多，陳男認為莊姓會計師有一定影響力，聘他擔任公司顧問，顧問費每月4萬4100元，2023年7月起，再聘任莊定凱擔任顧問，顧問費每月5萬元，幫助二五電信公司處理相關刑事案件事宜。

▲雲檢偵結某二類電信、虛擬貨幣交易所、會計師事務所負責人涉及詐欺、洗錢。（示意圖／免費圖庫pexels）

檢方說明，陳男因大量不法詐欺贓款流入其收購的人頭帳戶及人頭公司帳戶，多次經檢警機關調查，於2022年3月間，與江姓律師達成共識，由江姓律師加入陳男所組織的詐欺集團，江姓律師負責處理集團旗下車手、人頭帳戶及人頭公司帳戶遭檢警查緝相關的法律事務。

江姓律師又安排史姓律師、黃姓律師，擔任落網車手、帳戶人頭、公司帳戶人頭辯護人，提供偽造證據給檢警機關調查，並以擔任幣商說詞，誤導刑案偵辦，並洩漏相關偵查內容給陳男，讓陳男得以規避檢警查緝。

檢察官偵結，2024年3月11日搜索二五電訊，扣得不法贓款現金200多萬及泰達幣6萬多枚。陳男金融帳戶內的不法贓款金流，從2021年11月至2023年11月間，多達4億4千多萬；另外虛擬錢包帳戶2023年1月至2024年1月間的泰達幣金流，經換算現金多達7億2千多萬。

檢察官偵結，違反組織犯罪條例、商業會計法、洩密、洗錢防制法、公務員服務法、詐欺取財等罪，將陳男、莊姓父子、3名律師等22人提起公訴，另已扣押二五電訊名下建物1棟及土地2筆。