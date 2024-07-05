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「卓越標竿工程金安、安全品質最佳典範」論壇　台南勞局爭取金安獎

▲台南市勞工局5日上午於台南市關子嶺富野溫泉會館會議廳，辧理高階主管論壇活動「卓越標竿工程金安、安全品質最佳典範論壇」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局5日上午於台南市關子嶺富野溫泉會館會議廳，辧理高階主管論壇活動「卓越標竿工程金安、安全品質最佳典範論壇」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為鼓勵施工團隊藉由參與金安獎，提升整體營造施工安全文化提升，台南市勞工局5日上午於台南市關子嶺富野溫泉會館會議廳，辧理高階主管論壇活動「卓越標竿工程金安、安全品質最佳典範論壇」，邀請專家學者以及獲獎事業單位從評獎實務及減災作法等不同面向切入探討。

▲台南市勞工局5日上午於台南市關子嶺富野溫泉會館會議廳，辧理高階主管論壇活動「卓越標竿工程金安、安全品質最佳典範論壇」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

現場約100位產官學界代表參與，期盼透過互動分享及交流研討，發揮標竿學習效益，帶動各事業單位持續精進防災作為，保障職場工作者的安全健康，落實黃偉哲市長打造「希望家園 職安城市」的願景。

▲台南市勞工局5日上午於台南市關子嶺富野溫泉會館會議廳，辧理高階主管論壇活動「卓越標竿工程金安、安全品質最佳典範論壇」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基表示，根據勞動部統計，營造工程業職業災害千人率歷年來皆為全產業之冠，職災風險高，勞動部除透過檢查、輔導及宣導等策略推動降災外，亦逐年辦理優良工程金安獎，藉由選拔推動職業安全衛生優良工程及人員，激勵營建工程團隊落實安全衛生管理，提升施工安全文化。

▲台南市勞工局5日上午於台南市關子嶺富野溫泉會館會議廳，辧理高階主管論壇活動「卓越標竿工程金安、安全品質最佳典範論壇」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，將獲獎工程團隊的安全衛生優良作法，推展至全國各類工程，促進營造產業良性競爭，期讓所有勞工朋友在更安全健康的環境下工作。勞工局今日論壇以優良工程金安獎評獎實務及獲獎單位績優減災作法為主軸，期激勵南市施工團隊精進減災作為，並積極參與金安獎評獎，追求營造業職業安全衛生的最高榮譽，展現出台南市整體營造業安全水準，及保障作業勞工安全決心。

▲台南市勞工局5日上午於台南市關子嶺富野溫泉會館會議廳，辧理高階主管論壇活動「卓越標竿工程金安、安全品質最佳典範論壇」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日論壇包含專題演講及議題研討兩大主軸。首先，在專題演講部分，邀請國立高雄科技大學潘煌鍟教授以「金安獎評鑑實務」為題進行專題演講，潘教授先指出金安獎初審書面評審項目可歸納為包含落實度、有效性、工程特色和精進作為等4大要點，提醒參選單位不僅應呈現安全衛生制度計畫之「說」、「寫」、「做」之一致，亦應展現安全衛生作為之具體績效。

▲台南市勞工局5日上午於台南市關子嶺富野溫泉會館會議廳，辧理高階主管論壇活動「卓越標竿工程金安、安全品質最佳典範論壇」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，優於法令規定或創新作為，以及其他特殊優良機制更是獲獎關鍵。潘教授進一步以金安獎評審項目為架構，逐項以案例解析實務上營造安全衛生優良作為，以及反思可持續精進的做法，供與會單位參考學習。潘教授亦提到「營建五化」是降低營造業職災的關鍵，亦即在設計標準化、構件預鑄化、施工機械化、人員專業化等「營建四化」基礎上，結合防災科技化，運用科技工具智慧化管理，減少職災發生。

接下來，在議題研討部分，首先邀請第17屆「推動職業安全衛生優良工程金安獎」榮獲金安獎最高榮譽「特優獎」的泛亞工程建設股份有限公司陳哲仲經理，分享「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」科技減災實務應用，陳經理指出營造業數位化程度遠落後於其他產業，透過數位轉型將可解決缺工、公共工程流標、技術斷層等困境，提升競爭力。陳經理提出「科技減災助力施工風險之管控」的理念，並介紹透地雷達、光達掃瞄、虛擬影像、智慧工地、AI智能影像應用等技術及其在興達電廠燃氣機組更新改建計畫中運用的實例，讓與會單位深入了解科技減災作法。

▲台南市勞工局5日上午於台南市關子嶺富野溫泉會館會議廳，辧理高階主管論壇活動「卓越標竿工程金安、安全品質最佳典範論壇」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

緊接著，由榮獲第15屆「推動職業安全衛生優良工程金安獎」優等獎之松東營造股份有限公司柯世義經理，研討「台1線急水溪橋改建工程實務探討」，柯經理從安全衛生政策、安全衛生組織人力及資源、安全衛生制度計畫及實施與落實，以及安全衛生績效稽核及系統評估改善採用等面向說明該工程防災具體作為，並進一步分享如何運用營造業四化精進作為、BIM分析施工安全、水位監測IoT預警系統和AIoT監管發報系統等方法，強化施工安全。

台南市職安健康處處長李炫昌表示，今日論壇活動現場反應熱烈，在專家學者及各界代表參與及經驗交流分享下，與會者對於金安獎評獎項目及營造工程減災實務有更深入的了解，期盼透過今日的研討交流，激勵台南市營造工程落實安全衛生管理，邁向職場零職災。

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