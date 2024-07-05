讓幼兒遠離3C打敗惡視力！　台南市衛生局加強防治

▲台南市衛生局重視幼兒視力健康，並於台南市各區幼兒園進行視力保健衛教宣導，2024年度已宣導66場次並追蹤學齡前兒童視力篩檢結果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

小玄4歲就讀幼兒園時，回到家總是要抱著平板電腦看喜歡的卡通，後於幼兒園進行視力篩檢時視力竟不到0.6，且常常瞇眼看東西、常揉眼睛，台南市衛生局衛生所護理師開立了轉介單由媽媽帶小玄到眼科檢查視力，發現已經近視300度，透過點藥控制並且調整作息與定期回診，目前度數得以控制。

身為幼兒家長的您，是否曾以3C產品來餵養孩童呢？依據《台南市2023年度兒童及少年生活狀況與福利需求調查成果報告》未滿2歲幼兒已有37.5％使用3C產品，2-6歲幼兒使用3C產品的比例更高達68.5％。幼兒過早接觸3C產品，可能造成認知發展和視力的不良影響。

大部分高度近視，往往肇始於學齡前或國小國中階段，依據醫學研究顯示，近視年紀越小，度數增加越快，越容易成為高度近視，而高度近視易產生早年性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑病變，甚至有10％會導致失明。

台南市衛生局重視幼兒視力健康，並於台南市各區幼兒園進行視力保健衛教宣導，2024年度已宣導66場次並追蹤學齡前兒童視力篩檢結果。家長們可依據國民健康署提出的護眼六原則為幼兒視力保健把關：第1招：戶外活動要力行，每天日間戶外活動2-3小時以上。第2招：用眼習慣要養成，用眼30分鐘應休息10分鐘。第3招：均衡飲食天天五蔬果，多攝取維生素A、B群、C豐富的食物及深色蔬果。第4招：早睡早起充分休息。第5招：2歲以下避免看螢幕，2歲以上每日不要超過1小時。第6招：定期檢查要知道，接到學校視力篩檢未達合格標準之通知，儘速至合格眼科醫師處接受複檢。