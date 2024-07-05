台南白目男不滿毒品講習規定竟傳槍枝照恐嚇職員　法院判他拘役50天

▲39歲陳姓男子參加毒品危害講習，因不滿講習規定，竟然以LINE傳送恐嚇訊息給個管人員，台南地院簡易庭法官認定他觸犯恐嚇危害安全罪處判處拘役50日，全案可上訴。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導



39歲陳姓男子參加毒品危害講習，因不滿講習規定，竟然以LINE傳送恐嚇訊息給個管人員，揚言「「他們是沒看過槍是不是啊，我現在回去拿啦」，還附上槍枝照片；警方據報前往陳男住處查扣空氣槍、BB彈等槍枝，經送驗雖無殺傷力，惟法官認定他觸犯恐嚇危害安全罪處判處拘役50日，全案可上訴。

判決書指出，39歲陳男為台南市毒品危害防制中心第3、4級毒品裁罰講習學員，2024年4月19日，因不滿衛生局負責處理毒品講習職員之規定，即基於恐嚇危害安全之犯意，於同日上午9時20分許，以通訊軟體LINE向傳送「他們是沒看過槍是不是啊，我現在回去拿啦，叫他們等我回去啦，等我拿完槍回去就不好意思了」等內容以及槍枝照片2張予衛生局之個案管理人員。

個管人員收到恐嚇訊息和照片後，依規定向上呈報，負責講習的2名職員心生畏懼，因而報警查辦；台南市警一分局警方接獲報案後展開調查，並申請搜索票，於陳男住處查扣CO2空氣槍、CO2鋼瓶、塑膠BB彈，陳男對於恐嚇罪行坦承不諱，被檢察官依法起訴。

台南地院簡易庭審理後認為，陳男行為未思理性溝通、處理，竟以通訊軟體LINE傳送加害生命、身體等內容之訊息及槍枝照片予個管人員，使人心生畏懼；考量陳男坦承犯行態度尚可，及其教育程度、職業等情狀，依《恐嚇危害安全罪》處拘役50日，可易科罰金。本案可上訴。