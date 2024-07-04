詐團假冒曹興誠騙494萬！臉書登投資股票廣告　台南檢警拘7人

記者林東良／台南報導

台南地檢署指揮台南市警局，破獲假冒名人曹興誠投資詐騙集團，緝獲王姓主嫌等7人到案，查出該集團在臉書刊登投資股票廣告，誘騙被害人依循犯嫌指示加入LINE投資討論群組，之後在不詳詐騙成員話術下，陸續以匯款和面交方式交付投資款項，總計遭詐騙新台幣494萬多元，該集團疑涉多起刑案，全案移送台南地檢署擴大偵辦中。

▲台南地檢署指揮台南市警局，破獲假冒名人曹興誠投資詐騙集團，緝獲王姓主嫌等7人到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

專案小組指出，台南市某被害人於2023年9月瀏覽臉書刊登投資股票廣告，不疑有詐，依循犯嫌指示加入LINE投資討論群組，之後在不詳詐騙成員話術下，陸續以1次匯款和11次面交方式交付投資款項，總計遭詐騙新台幣494萬3000元。

台南市警刑警大隊科偵隊與第一分局據報共組專案小組，循線調閱相關資料及影像，利用大數據資料分析及比對，蒐證齊全，隨即報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，並向台南地院聲請搜索票獲准，6月16日至27日，前往台南市、屏東縣等地，循線查獲詐騙集團41歲吳姓車手等4人，再向上溯源緝獲集團上游成員43歲王男等3名主嫌到案，全案依詐欺等罪嫌移送台南地檢署偵辦。據了解，該詐騙集團疑涉及多起刑案，目前檢警將深入擴大偵辦中。

檢警指出，「假投資」詐欺往往造成被害人鉅額損失，詐騙集團常冒用名人名義或照片成立投資群組以廣發簡訊，或於網路平台投放飆股廣告，聲稱穩賺不賠、高報酬零風險等話術誘使民眾加入偽冒的投資LINE群組，再下載不明的投資軟體APP進行投資，先以小獲利，誘使民眾加碼投資後，歹徒立即音訊全無，讓被害人血汗錢一夕之間成為泡沫。

台南市警刑事警察大隊大隊長張文源呼籲，民眾於網路平台看到以公眾人物名義投放假投資廣告，並保證獲利、高報酬、內線消息、無風險的投資介紹，攏系假的，請民眾務必提高警覺、小心查證避免受騙，理財應透過正當的投資管道，切勿聽從指示下載來路不明之APP、開設虛擬帳戶、匯款等，若遇有疑似遭受詐騙情事，可撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助即時查證。民眾若有知曉詐騙集團情資線索，可以向警方檢舉，因而偵破案件，將頒發高額獎金；檢舉專線(06)6322030。