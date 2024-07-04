　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐團假冒曹興誠騙494萬！臉書登投資股票廣告　台南檢警拘7人

記者林東良／台南報導

台南地檢署指揮台南市警局，破獲假冒名人曹興誠投資詐騙集團，緝獲王姓主嫌等7人到案，查出該集團在臉書刊登投資股票廣告，誘騙被害人依循犯嫌指示加入LINE投資討論群組，之後在不詳詐騙成員話術下，陸續以匯款和面交方式交付投資款項，總計遭詐騙新台幣494萬多元，該集團疑涉多起刑案，全案移送台南地檢署擴大偵辦中。

▲台南地檢署指揮台南市警局，破獲假冒名人曹興誠投資詐騙集團，緝獲王姓主嫌等7人到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署指揮台南市警局，破獲假冒名人曹興誠投資詐騙集團，緝獲王姓主嫌等7人到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署指揮台南市警局，破獲假冒名人曹興誠投資詐騙集團，緝獲王姓主嫌等7人到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

專案小組指出，台南市某被害人於2023年9月瀏覽臉書刊登投資股票廣告，不疑有詐，依循犯嫌指示加入LINE投資討論群組，之後在不詳詐騙成員話術下，陸續以1次匯款和11次面交方式交付投資款項，總計遭詐騙新台幣494萬3000元。

台南市警刑警大隊科偵隊與第一分局據報共組專案小組，循線調閱相關資料及影像，利用大數據資料分析及比對，蒐證齊全，隨即報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，並向台南地院聲請搜索票獲准，6月16日至27日，前往台南市、屏東縣等地，循線查獲詐騙集團41歲吳姓車手等4人，再向上溯源緝獲集團上游成員43歲王男等3名主嫌到案，全案依詐欺等罪嫌移送台南地檢署偵辦。據了解，該詐騙集團疑涉及多起刑案，目前檢警將深入擴大偵辦中。

▲台南地檢署指揮台南市警局，破獲假冒名人曹興誠投資詐騙集團，緝獲王姓主嫌等7人到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

檢警指出，「假投資」詐欺往往造成被害人鉅額損失，詐騙集團常冒用名人名義或照片成立投資群組以廣發簡訊，或於網路平台投放飆股廣告，聲稱穩賺不賠、高報酬零風險等話術誘使民眾加入偽冒的投資LINE群組，再下載不明的投資軟體APP進行投資，先以小獲利，誘使民眾加碼投資後，歹徒立即音訊全無，讓被害人血汗錢一夕之間成為泡沫。

▲台南地檢署指揮台南市警局，破獲假冒名人曹興誠投資詐騙集團，緝獲王姓主嫌等7人到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警刑事警察大隊大隊長張文源呼籲，民眾於網路平台看到以公眾人物名義投放假投資廣告，並保證獲利、高報酬、內線消息、無風險的投資介紹，攏系假的，請民眾務必提高警覺、小心查證避免受騙，理財應透過正當的投資管道，切勿聽從指示下載來路不明之APP、開設虛擬帳戶、匯款等，若遇有疑似遭受詐騙情事，可撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助即時查證。民眾若有知曉詐騙集團情資線索，可以向警方檢舉，因而偵破案件，將頒發高額獎金；檢舉專線(06)6322030。

ET快訊
劈腿YTR超強　網美首發文
快訊／新北女落水失蹤
塞「彩虹菸」給少女抽　色男趁機性侵
議長+議員+官員20多人被帶回　張麗善說話了
全台首隻電子偵測犬Wafer破大案　51億洗錢機房被牠抄了
饗賓集團「隱藏版Buffet」宣布熄燈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新莊新海橋傳婦人落水　岸邊發現「錢包＋涼鞋」消防搜救中

快訊／狠母騙2幼女下碧潭「放手」溺斃　檢聲押禁見原因曝光

詐團假冒曹興誠騙494萬！臉書登投資股票廣告　台南檢警拘7人

快訊／國一彰化路段聯結車事故　逢下班尖峰回堵6km塞成停車場

雲林爆種電弊案！議長+議員+官員20多人被帶回　張麗善說話了

全台首隻電子偵測犬Wafer破大案　51億洗錢機房被牠聞一聞抄了

快訊／騙2幼女碧潭下水拍照　34歲狠母害雙亡遭依殺人罪聲押

塞「彩虹菸」給少女抽再趁機嘿咻　色男輕判2月理由出爐

快訊／國3轎車撞槽車！17歲少年頭部重創...轉院又車禍　昏迷指數3

抓到了！闖張榮味家門口噴「不雅紅字」　黑衣男嗆：不滿時局

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

車行鸚鵡神模仿機車壞掉聲　聽爸喊「小心被揍」嚇改貓叫

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

17歲泰國正妹撞臉韓女團Lisa　市場賣炸雞爆紅！網：快出道

薔薔送憂鬱症爸2柴犬「遭趕出家門」！ 　被轟「不負責」她解釋：只是想療癒對方

別在職場裡入戲太深　他勸：只是來賺錢的

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

快訊／新莊新海橋傳婦人落水　岸邊發現「錢包＋涼鞋」消防搜救中

快訊／狠母騙2幼女下碧潭「放手」溺斃　檢聲押禁見原因曝光

詐團假冒曹興誠騙494萬！臉書登投資股票廣告　台南檢警拘7人

快訊／國一彰化路段聯結車事故　逢下班尖峰回堵6km塞成停車場

雲林爆種電弊案！議長+議員+官員20多人被帶回　張麗善說話了

全台首隻電子偵測犬Wafer破大案　51億洗錢機房被牠聞一聞抄了

快訊／騙2幼女碧潭下水拍照　34歲狠母害雙亡遭依殺人罪聲押

塞「彩虹菸」給少女抽再趁機嘿咻　色男輕判2月理由出爐

快訊／國3轎車撞槽車！17歲少年頭部重創...轉院又車禍　昏迷指數3

抓到了！闖張榮味家門口噴「不雅紅字」　黑衣男嗆：不滿時局

KID、坤達玩遊戲太拼「雙膝破皮流血」！　面帶笑容喊：依然勇往直前

600萬台人有脂肪肝！　醫曝4迷思「若惡化變肝癌」只剩3～6個月

短髮網美劈腿YTR超強首發文！　連PO美食照最新近況曝光

大湖公園泳池「水面漂油漬」關閉4天　體育局勘驗曝真相

新科院士余振華「任職台積電30年」　創新晶片實現生成式AI浪潮

快訊／新莊新海橋傳婦人落水　岸邊發現「錢包＋涼鞋」消防搜救中

連線／萊恩雷諾斯9歲女兒下禁令　放話：再拍《死侍》就「離婚」

Ozone攻蛋倒數一個月！　《原子》戰友、學弟齊聚幫打氣

快訊／狠母騙2幼女下碧潭「放手」溺斃　檢聲押禁見原因曝光

詐團假冒曹興誠騙494萬！臉書登投資股票廣告　台南檢警拘7人

橘貓吐舌發呆流牽絲口水！　下秒裝沒事吃回去奴才笑翻

社會熱門新聞

新北狠母誘騙2女兒下碧潭　放手讓水沖走

男友喝爛醉睡死！女友在客廳遭摀嘴性侵

狠母返台「住婆家1年爆爭執」！讓2女兒被沖走溺死

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

快訊／國一4車連環撞　南下全線封閉

與公婆丈夫口角　狠母帶2女輕生

親手放2女兒被水沖走！鄰居曝新北狠母：待人很客氣

公婆疼孫卻百般刁難她！狠母萌報復心親手送走2女兒

小姊妹落碧潭雙亡！悲劇引爆點曝光

即／雲林紅色「86」逆向撞護欄　駕駛慘死

喪屍煙油入侵台灣　可鏘到身體對折成夜店新寵

獨／暖兄載妹上班返程斷魂　駕86遇大雨打滑自撞亡

獨／留負評被公審　正妹告咖啡廳吞敗超傻眼

即／疑小姊妹玩打火機釀禍　2歲妹葬身火窟

更多熱門

相關新聞

全台首隻電子偵測犬破大案　51億洗錢機房被牠抄了

全台首隻電子偵測犬破大案　51億洗錢機房被牠抄了

聰明狗狗立大功！以綽號「風哥」的39歲鄭姓男子為首的詐團，在高雄、屏東一帶租房籌組博弈網站洗錢機房，從事洗錢、匯兌等不法情事，半年內洗錢金額逾新台幣51億。高雄刑大組成專案小組偵辦，破獲3處據點，其中，台灣首隻電子產品偵測犬「Wafer（晶圓）」在機房角落聞出藏匿的手機，取得關鍵事證，立下大功。

黃偉哲東森電視購物叫賣12公噸芒果完售

黃偉哲東森電視購物叫賣12公噸芒果完售

即／國道車禍17歲少年重傷　轉院又車禍

即／國道車禍17歲少年重傷　轉院又車禍

狠母騙2幼女下水溺斃　小姊妹相驗結果曝

狠母騙2幼女下水溺斃　小姊妹相驗結果曝

公婆疼孫卻百般刁難她！狠母萌報復心親手送走2女兒

公婆疼孫卻百般刁難她！狠母萌報復心親手送走2女兒

關鍵字：

台南檢警偵破名人曹興誠投資詐騙集團影音

讀者迴響

熱門新聞

新北狠母誘騙2女兒下碧潭　放手讓水沖走

正妹「抓馬尾低頭」安慰男友爆紅！本尊首發聲

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰

男友喝爛醉睡死！女友在客廳遭摀嘴性侵

最正越南人妻泡湯破200萬觀看　夫曾高EQ回應酸民被讚爆

替侯友宜站台遭重懲！美女議員宣布退出民進黨

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除

被降薪還不起房貸！30歲券商女員工絕望身亡

狠母返台「住婆家1年爆爭執」！讓2女兒被沖走溺死

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

李芷婷直播「無罩激凸」收噁訊息超錯愕

汪建民驚罹肺腺癌四期已擴散到腦部

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！

快訊／國一4車連環撞　南下全線封閉

孫安佐還原米砂墮胎風波「認了是快槍俠」

更多

最夯影音

更多

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

車行鸚鵡神模仿機車壞掉聲　聽爸喊「小心被揍」嚇改貓叫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面