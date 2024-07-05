台南新營芒果節2500份芒果冰供民眾免費吃　黃偉哲促銷芒果冰美味爆表

▲「2024年農產品芒果冰品暨愛文金煌芒果行銷活動」，現場準備了2500份的芒果冰讓民眾免費吃，市長黃偉哲也到場參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南是全台芒果最大產區，目前正進入盛產期，台南市農產品促銷協會5日上午在新營民治議事廳，舉辦「2024年農產品芒果冰品暨愛文金煌芒果行銷活動」，現場準備了2500份的芒果冰讓民眾免費吃，市長黃偉哲也到場參與，市議會蔡育輝、陳怡珍及方一峰等議員也前往參加，場面相當熱鬧。

黃偉哲表示，台南的芒果品種很多，除了愛文芒果，還有西施、貴妃、凱特等，很多都是民眾沒有看過的，但都非常好吃，尤其目前天氣非常炎熱，大家一定要來品嘗一碗清爽可口的台南芒果冰，堪稱美味爆表！

黃偉哲特別強調，台南的芒果品質好，不怕貨比貨，只怕不識貨，過去以為芒果只能外銷日本，但近年來拓展韓國市場，截至目前已賣出5、6百噸，銷量非常好。另外東南亞地區如新加坡、馬來西亞，特別是馬來西亞本身有生產芒果，但台南芒果還是能搶進其市場，表示品質得到消費者的肯定，這二年在星馬的市場開拓也是非常成功。





芒果行銷活動，其中「議長盃」吃芒果冰大賽男女分組，以吃最快者取勝，前五名有3000元、2000元、1500元、1000元500元等值禮品，吸引很多民眾報名參加，現場還提供2500份的芒果冰讓大家免費品嚐，好多民眾大排長龍，等著品嘗甜美清涼的芒果冰，場面熱鬧滾滾。

台南市農產品促銷協會每年在非芒果產地的新營區舉辦芒果行銷活動已經連續多年，獲民眾熱烈回響，已經成為新營一年一度的盛事，舉辦地點選擇在民治議事廳，也兼具活絡民治議事廳空間的功能，同時期望藉此將台南最好吃的芒果推廣出去。