藍委提案修離島建設條例引中資　民眾黨團不支持：非妥當方式

▲民眾黨立委黃國昌主持「別讓民進黨綁架台灣民主」 記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨立委陳雪生、陳玉珍等人提案離島建設條例修正草案，修法引進中資企業參與政府主辦的重大建設投資計畫，引發各界討論。對此，民眾黨團總召黃國昌說，如果要開放中國資本、工人直接過來，這件事茲事體大，「台灣民眾黨團不會支持」，不是用離島建設條例這樣方式，開特別後門解決，這並非是妥當的方式。

針對《公職人員選舉罷免法》修法國民黨的態度轉變，黃國昌說，關於選罷法，國民黨自己基本所採取的立場、態度有所修正，民眾黨尊重。黃提到，民眾黨昨天其實麥玉珍委員一大早去簽名、準備質詢，「民眾黨團由麥玉珍委員代表要提的修正動議早就準備好了」。

「只是非常遺憾，內政委員會昨天根本不能開會，進入條文實際討論、審查。」黃國昌直言，這導致昨天民眾黨所準備好的修正動議根本無法提，要讓整個連署程序更嚴謹，真正代表人民有參與連署的意志，而不是被連署，甚至抄樁腳名冊亂象，柯主席、黨團記者會已經多次說明。

黃國昌重申，本來昨天要提自己修正動議，會沒有開成，等到下週若召委繼續排案的話，會依照整個內政委員會法案，審查進行程序，依照既定計畫，提出修正條文。

至於有國民黨立委提出離島建設條例修法，黃國昌說，如果要開放中國資本、工人直接過來，這件事茲事體大，「台灣民眾黨團不會支持」，恐怕不是用離島建設條例這樣方式，開特別後門解決，並非是妥當的方式。