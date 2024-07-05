委員會開直播遭綠營圍剿　陳智菡：民進黨立委沒有履行對人民承諾

▲民眾黨團主任陳智菡。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

內政委員會昨審查《公職人員選舉罷免法》修法，但主席台遭民進黨立委霸佔後，導致議事癱瘓；過程中，民眾黨團主任陳智菡在會議室內開直播，遭民進黨立委批評，綠營側翼也輪番上陣攻擊。對此，陳智菡5日回應，當時並沒干擾任何會議運作，反而是綠委對她言語攻擊，「我做了助理該做的工作，而這些立委並沒有履行他們應該對人民履行的承諾跟權利」。

陳智菡說，昨天會到委員會是因為要去看委員會的狀況，「我當時並沒干擾任何會議運作，因為當時整個會場已經被民進黨癱瘓了」，所以在裡面開直播轉播現場狀況。

「但民進黨立委立刻開始對我進行言語霸凌、攻擊。」陳智菡說，民進黨立委們直接不斷嘶吼，說民眾黨立委不來開會、派助理來這邊亂，「我在這邊執行助理工作，我並沒有妨礙到任何人，但民進黨立委已經妨礙議事運作，而且還公然造謠說麥玉珍缺席」。

陳智菡說，她要嚴正澄清，當時有媒體詢問她的回應，所以當下進行簡短回應，並沒干擾到任何工作，「真正亂入的，正如民眾黨立委剛剛所說明的，是民進黨其他委員會召委，包括王定宇、鍾佳濱、邱議瑩，放著自己委員會不開會，跑到內政委員會亂入」。

陳智菡說，她必須要嚴正澄清，身為助理、她做了助理該做的工作，而這些立委並沒有履行他們應該對人民履行的承諾跟權利。

▲內政委員會4日審查選罷法，民進黨占領主席台進行杯葛，過程中陳智菡開直播引發民進黨立委不滿。（圖／記者屠惠剛攝）