憲法法庭10日開庭立院今協商訴訟代理人　黃國昌點司法院3點質疑

▲民眾黨立委黃國昌主持「別讓民進黨綁架台灣民主」 記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨立法院黨團、行政院、總統府、監察院等，針對立法院職權行使法、刑法藐視國會罪聲請釋憲與暫時處分，憲法法庭10日下午將就暫時處分進行準備程序，立法院長韓國瑜今（5日）召開朝野協商討論3位訴訟代理人名單。民眾黨團總召黃國昌今列出司法院有3點程序問題，直言現在即便討論出人選也只剩4天準備，「以為那些律師都『閒閒沒代誌』？」

針對憲法法庭下週進行公開準備程序，黃國昌說，這有點複雜，要分幾個層次報告。第一，司法院憲法法庭給立法院的函非常奇怪，因為立法院做為相對機關，竟然沒邀請機關代表，只有訴訟代理人，「立法院做為相對人竟然沒有代表，只有訴訟代理人，這是完全違反過去在聲請釋憲時，以立法院做為相對人的慣例」。

黃國昌說，過去慣例，立法院都有機關代表，怎麼一個號稱、也應該要遵守正當法律程序的憲法法庭，連這麼基本的「相對人聽審權」都會剝奪呢？怎麼會只讓立院派訴訟代理人，竟然沒有機關代表。

第二，黃國昌認為，算一下到下週三開庭剩幾天？今天協商完後即使討論出人選，還要問人家願不願意，即使連週末都加班，剩幾天可以準備？只剩4天。

「大家是以為那些律師都『閒閒沒代誌』？接下來4天都空檔？」黃國昌說，我想立院在委任訴訟代理人或委任律師大家應該都很忙，只有4天，「請問憲法法庭，4天的就審期間，就是憲法法庭的高度、正當的法律程序嗎？」

第三，黃國昌說，立院做為相對人，有幾個機關聲請釋憲？除了柯建銘的51人以外，還有總統、行政院、監察院，每個機關都可以委任3位律師，那憲法法庭要把4個案子合併、辯論，要把4案合併審理，請問立院面對4個機關時，為何立院所委任的訴訟代理人只有3個？是要逼立院3個訴訟代理人團隊去對抗人家3+3＋3＋3、總共12個、4個律師團隊嗎？這樣符合憲法法庭所謂的正當法律程序嗎？

最後，被問到會不會親自擔任訴訟代理人？黃國昌說，訴訟代理人要現職的律師，自己雖是律師，但依照《律師法》規定，當立委時不能登錄執業，如果沒有登錄加入律師公會就執業，是違反《律師法》的行為。