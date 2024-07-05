評綠營「多行不義必自斃」　柯文哲自曝最怕民進黨國家隊

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨官方Youtube頻道《民眾之聲》新節目「主席KP唉」5日首播，柯文哲現場與資深媒體人、青年代表對談。談到最近的風波，柯直言，如果要幫民進黨寫一個評語，叫「多行不義必自斃」，真的搞久了老百姓還是會反感；他也說，最怕民進黨國家隊，什麼都國家隊，打詐國家隊、口罩國家隊，每一個都國家隊，「好好幹事，不要老是在製造團隊，現有的組織可以用的就先用吧」。

柯文哲說，當國民黨跟民進黨不一致的時候我們才叫關鍵少數，國、民兩黨若一致民眾黨就是少數，但還好國民黨跟民進黨7、80%都會不一致，所以民眾黨還是有運作空間。

柯文哲提到，最近如果要幫民進黨寫一個評語，叫「多行不義必自斃」，自己委員會不開，跑去癱瘓另外一個委員會，3個是本來要開的結果一次癱瘓4個，「你不是說沒有討論沒有民主，你又不讓人家討論，所以這種事情幹多了...，人一綠腦就殘，現在還是很多人說，賴清德說選前要到立院國情報告，現在都不來你怎麼看？他知道，可是他就是沒辦法」。

柯文哲認為，民進黨真的搞久了老百姓還是會反感，「為了台灣好，還是勸民進黨想一下，這樣不對」；他說，如果我是他當選總統，現在台灣多少事情要做，缺水、缺電、缺工、健保點值、核能什麼怎麼辦，「每天早上7點工作到11點都做不完了，怎麼還有時間搞這個？」

「這是我對民進黨很失望的地方。」柯文哲說，好歹民進黨贏了，就好好做事，每天搞這個，「到底心裡面想的是國家還是個人的選舉？」

資深媒體人黃揚明問到，若當總統，是否會在總統府成立委員會處理國政？柯文哲直言，「其實哪裡需要？就有國安會了」，當台北市長時第一件事情，就是把委員會可以刪的、可以合併的全部刪掉或合併，不然每天都在開會。

「我的意思是說，拜託不要再發明新的單位，請把已經有的單位好好運用，除非你跟我說現有單位不能運用。」柯文哲說，現在已經有國安會、行政院還有部會，都已經可以運作了，為什麼還要再搞3個？

柯文哲直言，他最怕民進黨國家隊，缺疫苗就搞一個國家隊，結果出現高端；缺雞蛋又搞一個國家隊，結果變超思。什麼都國家隊，打詐國家隊、口罩國家隊，每一個都國家隊，「好好幹事，不要老是在製造團隊，現有的組織可以用的就先用吧」。