2026戰略「鞏固同溫層」　柯文哲：議員是主力、縣市長沒有就算了

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨官方Youtube頻道《民眾之聲》新節目「主席KP唉」5日首播，對於2026年選舉的計畫，柯文哲提到，民眾黨要「鞏固」同溫層而不是「擴大」同溫層，「我們那個縣市長是這樣，有就有沒有就算了，但是議員才是我們主要主力」，要鞏固基本盤、獲得足夠的議員席次。

柯文哲說，這次國會改革民眾黨支持度的確有掉，特別在年輕人掉很多，所以黨內也有反省檢討，「但我覺得這樣，做該做的事」，品牌的塑造還是需要時間，就很像考試認真準備但考試那天還是會有高高低低。

柯文哲說，他對2026有個想法，還好2026是多席次選舉，「我在黨裡面講過，民眾黨支持者特色就是，年輕、高學歷，隱含高社經地位，另外一個是中間」，因此民眾黨第一步不是擴大同溫層，而是鞏固同溫層。

柯文哲認為，只要鞏固同溫層，按照目前計畫，在每一個選區至少會提一個，「我們那個縣市長是這樣，有就有、沒有就算了，但是議員才是我們主要主力」，因為要確保第三勢力扎根下去，所以2026戰略邏輯是「鞏固基本盤、獲得足夠的議員席次」，確保民眾黨在台灣歷史上不會像以前的第三勢力消失掉。

柯文哲表示，在這戰略目標下，鞏固基本盤是民眾黨的做法，所以還是會回到校園活動、該辦的營隊，還是會做；但柯也承認，國會改革真的導致民調有掉。