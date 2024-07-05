沈伯洋「A片論」掀話題　柯文哲：人一綠腦就殘

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨官方Youtube頻道《民眾之聲》新節目「主席KP唉」5日首播，柯文哲現場與資深媒體人、青年代表對談。談到近來以「A片理論」掀起話題討論的民進黨立委沈伯洋，柯也驚訝，直言民進黨千萬不要把沈換掉，太棒了，賴清德怎麼會提名這個？天哪，搞什麼鬼啊，「腦殘就是這種例子，人一綠腦就殘」。

資深媒體人王淺秋談及，前立委邱毅說沈伯洋的A片理論，是把自己想像成主角，就可以變成呼嚨台灣民眾模式，賴總統又何嘗不是？當選後沒有找在野或專業民間溝通，沒有整合意見的意圖，「漁民出事，嗆聲他在嗆，漁民送出去死，沒有人可以去保護漁民，靠老美老美說你們自己解決，這樣怎麼辦？」

對此，柯文哲說，國家力量不完全在政府，美國為什麼不怕？因為美國的國家力量在大企業，微軟、Google那種大企業，像韓國前4大公司就佔GDP的50%，日本是文官制度，我們還是要讓這社會更有韌性，就是說禁得起這些政治人物的折磨，「我覺得我們要開始想，怎麼建構台灣成為比較有韌性的社會應付這些問題」。

至於沈伯洋近期的爭議言論，連柯文哲也驚嘆，要民進黨千萬不要把沈換掉，太棒了，賴清德怎麼會提名這個？天哪，搞什麼鬼啊，太好了，「腦殘就是這種例子，人一綠腦就殘」。