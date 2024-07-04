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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拚大巨蛋演唱會！內政部回函北市府了　體育局曝遠雄最新進度

▲台北大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會6月26日通過建議案，要北市府再次行文內政部確認是否適用「建築技術規則127條」；台北市政府6月27日發函詢問內政部，台北市長蔣萬安喊話希望克服各項限制舉辦演唱會；而內政部7月1日回函指出，仍依照106年函覆，大巨蛋辦演唱會等臨時性活動，均不適用「建築技術規則127條」規定。

台北市體育局4日表示，有關大巨蛋舉辦演唱會事宜，經內政部7月1日回函指出，仍依照106年函覆，說明大巨蛋舉辦演唱會等臨時性活動，均不適用「建築技術規則127條」規定。

體育局指出，遠雄巨蛋公司現正進行消防安全避難驗證程序，待通過驗證並程序完備後，未來若欲舉辦演唱會，即可將安全驗證相關佐證資料送交體育局，後續將依大型活動群聚自治條例召開跨局處會議審查，確認安全無虞後就可舉辦。

台北市議會6月26日通過國民黨團提案的建議案，其中包括「台北市大巨蛋舉辦非體育賽事是否適用『建築技術規則建築設計施工編第127條』，請市府再次行文內政部函示確認。若不適用，則需符合『台北市大型群聚活動安全管理自治條例』規範」。

內政部當晚便以新聞稿回應，台北市政府應依據106年的函示，由北市府依權責自行決定；對於地方政府場館舉辦大型活動，本來就應由地方政府本於權責，要求主辦單位擬定大型群聚活動計畫，並依活動特性與群眾參與狀況，進行詳細審查、妥善規劃。因此，對於大巨蛋舉辦大型演唱會活動立場，就是依據106年函釋從未改變，請台北市政府依權責自行決定。

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