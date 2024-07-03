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老牌私校大誠高中擬停招！校長嘆少子化衝擊：公立學校變好考

▲北市私立大誠高中傳出停招消息。（圖／翻攝大誠高中臉書）

▲北市私立大誠高中傳出停招消息。（圖／翻攝大誠高中臉書）

記者楊惠琪／台北報導

不敵少子化，創校58年的台北市私立大誠高中傳出停招退場規劃。校長蕭琦蓉今證實，董事會的確有開會討論過，停招只是選項之一，今年113學年度還是有招生，但坦言明年高一虎年入學將更不利招生，目前尚未向教育局提出停招申請，最快也是114學年度後才會停招。

位於北市文山區的大誠高中，創校58年，全盛時期全校學生多達上千人，目前有餐飲科、建築科、空間設計等職業類科，也有普通高中，全校學生約200多人。

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蕭琦蓉表示，少子化對私校衝擊大，除了生源變少了，因為公立高中門檻不斷降低，也讓學生的選擇變多了，加上文山區一帶學校數過多，導致學校經營更不易，坦言董事會有開會討論過，趁財務健全及早因應，將視今年實際招生情況進一步評估是否停招。

蕭琦蓉說，今年仍開出100多個招生名額，但高中免試入學放榜前傳出停招消息，恐影響今年招生，加上明年高一新生是虎年入學，預料新生人數會更少。但她也強調，是否停招以及停招時程仍未定，就算停招也不會影響學生權益，一定會照顧好在校生，讓學生在原校順利畢業。

台北市教育局副局長陳素慧表示，尚未收到大誠高中的停招申請書，尊重學校辦學規劃，未來若要提報停招，將要求學校徹底向學生和家長說明，並做好學生安置與老師資遣優退等相關規劃。

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