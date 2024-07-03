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每30分鐘發車！「內科南軟」雙園巴士今通車　可先用APP預約座位

▲▼台北市長蔣萬安出席「內科、南軟」雙園巴士通車典禮。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安出席「內科、南軟」雙園巴士通車典禮。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

為方便內湖科技園區及南港軟體園區兼得企業員工拜訪、業務交流，台北市政府、台北內湖科技園區發展協會、台北市公車聯營管理委員會三方共同合作推出「內科、南軟」雙園巴士，並於3日中午1時10分正式營運，平日營運時段為早上7時至晚上6時45分，班距為30至35分固定發車。

台北市長蔣萬安3日出席「內科、南軟」雙園巴士通車典禮，蔣萬安表示，事前透過問卷調查跟走訪200多家企業，發現此段路程的刷卡數據顯示，平均每天約有1700人次，因此考量路線規劃不只在通勤需求，園區內外業務交流也有需要，透過雙園公車的方式，也透過跳蛙公車路線，可以事先預約。

蔣萬安提及，另一方面也請悠遊卡公司將這段路程累積到「我的減碳存摺」APP，可以累積每天碳排放量，透過各種方式提高鼓勵誘因，讓兩園區之間的民眾能夠搭乘雙園公車。

▲▼台北市長蔣萬安出席「內科、南軟」雙園巴士通車典禮。（圖／台北市政府提供）

面對前台北市長柯文哲曾說「內科交通沒救了」，現在到底有沒有救？蔣萬安認為，確實要徹底解決內科交通不容易，但會盡最大的努力，持續不斷提出各項方案、政策，希望能夠紓解內科交通，也確實有具體成效。

蔣萬安指出，交通局每週都會監測，也觀察到目前昏峰時段，平均可以讓通勤時間縮短降低了6%到13%，而自己剛上任就到內湖視察，了解當地狀況後，推出短中長期的計畫，從入口淨空、增加見警率，到工程改善，包含像幹線公車的增加，還有東環段希望能夠在年底動工，目前已完成細部設計，正在進行招標。

蔣萬安說，還有結合內科本身企業，希望能夠結合ESG 鼓勵員工使用綠運輸，以及今日通車的雙園公車等，各項政策也有具體成果，當然也會持續地努力，不斷的來讓內科的交通減壓。

▲▼台北市長蔣萬安出席「內科、南軟」雙園巴士通車典禮。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安出席「內科、南軟」雙園巴士通車典禮。（圖／記者袁茵攝）

而蔣萬安也在致詞時特別說明，「內科、南軟」雙園巴士為「跳蛙公車」路線，可透過APP事先預約座位，每車次提供6個座位預購訂位服務；另外，「內科♾️南軟」雙園巴士與雙北市區公車使用電子票證1小時內雙向轉乘，也享有1段票半價優惠。

同時，蔣萬安也宣布，北市府針對內科地區於7月1日已闢駛營運「東環幹線」，尖峰時段班距5至10分鐘，行經內湖、松山、信義等行政區，並連接捷運文湖線、松山線、板南線及信義線等捷運線，也希望讓市民上下班通勤更加方便。

「內科、南軟」雙園巴士為平日營運、假日停駛，營運時段為早上7時至晚間6時45分，班距為30至35分鐘固定班表發車，由「瑞湖街口站」發車，至「捷運南港展覽館站（經貿二）」，由台北市公車聯營管理委員會協調大都會客運、首都客運、台北客運、三重客運、欣欣客運、大有巴士、大南汽車、中興巴士、光華巴士及東南客運等10家業者共同闢駛。

公運處說明，該路線未來也將視營運績效及園區企業員工需求，檢討彈性調整，呼籲企業員工及民眾多加利用。

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