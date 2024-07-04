非法旅宿暴增168家　今年上半年開罰5692萬元

▲今年1到6月非法旅館、民宿，較去年同期增加168家。圖為非法日租套房。（圖／台北市政府觀傳局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

疫後國人出遊興盛，觀光署近日公布今年1到6月非法旅宿業查處資料，未合法列管旅館及民宿，較去年同期分別增加130家、38家，開罰總金額達5692萬元，非法旅館以台北市開罰78次最多，非法民宿則是花蓮縣開罰62次最多。

據觀光署統計資料顯示，今年上半年總計有3319家合法旅館、1119家遭列管未合法旅館（非法旅館359家、日租套房760家），占整體旅館家數25%，其中以台北市317家最多，全數為非法日租套房；台中市有209家（非法旅館14家、日租套房195家）；宜蘭縣有160家，皆為非法旅館。

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觀光署表示，今年上半年合法旅館3319家，較去年同期減少6家，變動0.18%不大，應因個別業者經營考量而進退場的結果；未合法列管家數1119家，較去年同期增加130家，主要是都會區的日租套房增加，顯示部分業者在未合法登記前即投入市場，而被地方政府列管。

民宿部分，觀光署資料顯示，今年上半年全台有1萬1872家合法民宿，較去年同期增加733家，631家遭列管未合法，占整體民宿5%，以屏東縣155家最多，其次為南投縣134家，台東縣也有98家。

觀光署說明，民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響；未合法民宿列管家數631家，較去年同期增加38家，因地方政府積極稽查致原先列管家數增加或歇業，互為消長之結果。

觀光署表示，今年上半年旅館總稽查3126家次，開罰410次、4465.8萬元。開罰最多前3名為台北市78次、台中市68次及台南市61次；罰鍰金額最多的前3名為高雄市808萬元、台北市781萬元及台中市680萬元。

民宿總稽查7270家次，開罰276次、1226.2萬元，開罰最多前3名為花蓮縣62次、屏東縣44次及宜蘭縣39次；罰鍰金額最多的前3名為屏東縣243萬元、花蓮縣240萬元及宜蘭縣235萬元。