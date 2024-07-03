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嫌「暑假太無聊」！女國中生翻柵欄逃票　北捷將罰1500元＋50倍票價

▲▼女學生翻圍欄逃票。（圖／翻攝自threads）

▲女學生翻圍欄逃票。（圖／翻攝自threads）

記者袁茵／台北報導

一名自稱是新北市國一生的女子，1日晚間於台北捷運西門站違規翻越柵欄逃票，還將過程PO網炫耀，引爆輿論撻伐；事後似乎毫無悔意，不斷在IG限動反擊酸民。對此，台北捷運公司3日表示，經調閱監視器畫面，違規事實明確，可處新台幣1500元罰鍰，加上該女無票搭車，除了補繳票價外，還得支付票價50倍違約金。

這段影片被PO到爆料公社、Threads等平台，只見長髮女學生先是一腳跨在捷運圍欄上，接著迅速翻身入內；不僅如此，她還將翻牆逃票的過程PO上抖音，笑說「暑假太無聊，只能自己找樂趣。」對此，大票網友洗版狂轟「支持捷運報警提告求償」。

針對此影片，台北捷運公司3日表示，經查1日晚間10時48分，民眾於捷運西門站違規翻越大廳欄杆進站搭車，並由同行友人拍攝影片上傳社群。

台北捷運指出，經調閱監視器畫面，違規事實明確，依《大捷法》第50條第1項第4款「未經驗票程序、不按規定處所或方式出入車站或上下車。」可處新台幣1500元罰鍰；另依《大捷法》第49條規定「旅客無票、持用失效車票或冒用不符身分之車票乘車者，除補繳票價外，並支付票價50倍違約金。」

北捷呼籲旅客以正確方式感應票卡，如發現車票無法刷進或刷出，請先洽站務人員處理，切勿心存僥倖、以身試法。

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