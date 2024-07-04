華郵：拜登民調落後川普　政策卻大受歡迎

▲美國總統拜登（右）與前總統川普（左）。（圖／路透）

文／中央社記者石秀娟華盛頓3日專電

近期一項調查顯示，美國總統拜登的政策獲多數人支持，壓倒性勝過川普，拜登的民調卻落後。分析說，選民不關心政策，川普是行銷大師，拜登則常把有勝算的局面搞砸。這項「盲測」未告知受訪者提出政策的是拜登還是川普。

華盛頓郵報（Washington Post）專欄作家藍佩爾（Catherine Rampell）2日刊登文章指出，民主黨拜登的政策主張非常受選民歡迎，拜登本人卻不然，這項差距應該由誰負責？是選民、媒體還是拜登本人？

國際線上民調業者「輿觀」（YouGov）6月18至22日間，就拜登的28項主要政策及川普的28項主要政策進行調查。調查時未告知受訪者政策是由誰提出，希望民眾受訪時儘量不受政黨屬性影響。

根據調查，拜登有27項政策獲得多數支持（支持人數多過反對人數），24項有超過50%的支持。拜登最受歡迎的政策是要求槍枝購買者接受犯罪及心理背景調查，支持度高達82%，在自稱川普支持者中有70%支持這項政策。

拜登最不受歡迎的政策是承諾提供烏克蘭10年的軍事支持，協助對抗俄羅斯，有30%支持、47%反對、23%不確定，是拜登唯一一項反對人數超過支持人數的政策。

川普只有10項政策獲多數支持；獲得過半數支持的僅有6項。川普最受歡迎的政策是未來4年逐步減少從中國進口的關鍵商品，有59%支持。最不受歡迎的是賦予總統控制聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission）及聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）的權力，僅有19%支持，55%反對。這2個聯邦監督機構目前是獨立機構。

藍佩爾說，拜登的民調已落後川普好幾個月。令人驚訝的是，應是拜登強項的議題，他的民調也輸。例如，「輿觀」調查顯示，拜登主張槍枝購買者接受犯罪與心理背景調查、禁止製造或販售突擊型步槍，都獲多數支持。而川普主張允許公立學校老師攜帶隱藏式配槍，47%的受訪者反對，超過支持的42%。然而，關於兩人支持度的民調顯示，選民更相信川普有能力處理槍枝與槍枝暴力問題。

藍佩爾表示，關於兩人支持度的民調顯示，川普在經濟、稅收議題上贏過拜登。然而，根據「輿觀」的調查，拜登主張財富超過1億美元（約新台幣32.6億元）、即最富有的0.01%最少要繳25%的所得稅，這項政策有66%支持。反觀川普主張減少對公司課稅稅率，只有25%支持。

她說，這些落差有很多可能的解釋。至少可以說，選民不太了解候選人的政策，而這是可以理解的，因為媒體報導多著重在選舉競爭，而非議題。記者需要提供更清楚的資訊，讓選民了解候選人當選後會怎麼做。

藍佩爾說，從這些民調，不免得出這樣的結論：拜登一直無法有效向選民傳達他的政策主張，從他辯論的表現也可以看出來，他未能清楚表達，有時甚至記不得他的立場，也未能說明他的立場為什麼比川普好。

她說，拜登這個問題在辯論前就存在。川普是行銷大師，能說服民眾他在每個問題都站在正確的一方，細節無關緊要。拜登方面，至少到目前，常把有勝算的局面搞砸。