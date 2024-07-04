民主黨關鍵選區第二人開槍：拜登應該退選

▲美國總統拜登面臨黨內支持動搖。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登面臨部分民主黨人逼宮，繼德州眾議員道傑特（Lloyd Doggett）率先公開發聲，要求拜登退選後，亞利桑那州眾議員格里哈爾瓦（Raúl Grijalva）也向美媒表示，拜登應該退選。

《紐約時報》報導，格里哈爾瓦表示若拜登仍是候選人，「我會支援他，但我認為這是一次尋找其他人選的機會」，他說拜登需要承擔保住這個位置的責任，而此刻他的責任就是退出2024美國總統大選。

格里哈爾瓦是繼道傑特後第二位要求拜登退選的人，他們成為現在僅有的公開呼籲拜登退出競選的國會民主黨人。

格里哈爾瓦與道傑特對拜登的評論，標誌著與總統公開決裂，並在拜登的競選活動處於關鍵時刻時加大了對他的壓力。美媒3日報導稱，拜登私下坦承接下來幾天是對他本人及核心決策圈高風險的挑戰，影響力至關重要。

拜登當天也突襲了民主黨全國委員會與競選團隊的視訊會議，他和副總統賀錦麗一同出現破除謠言，他清楚表示將會繼續「堅定參選」，「沒有人能把我擠出去」；賀錦麗也表態，會繼續遵循總統的領導，與拜登肩並肩力搏下去。

白宮新聞祕書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）3日表示，拜登「絕對不會」考慮退出。她也說拜登明白有人提出疑問是合理的，而她自己看總統在西廂的辦公狀況，「他看起來很好」。

格里哈爾瓦代表著亞利桑那州南部美墨邊境的一個堅定的民主黨選區。

亞利桑那州對拜登的連任努力至關重要，一場激烈的競選正在展開，民主黨眾議員蓋耶哥（Ruben Gallego）和共和黨人雷克（Kari Lake）正在爭奪一個可能決定民主黨能否保持參議院多數席位的參議院席位。