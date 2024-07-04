未來2活動是關鍵！　紐時：拜登鬆口「正衡量是否繼續參選」

▲美國總統拜登（Joe Biden）在電視辯論上的表現飽受批評。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）在電視辯論上的表現飽受批評，導致近來民主黨「換拜」傳言不斷。知情人士透露，拜登清楚知道，他正面臨極大的政治挑戰，若周末前的2場活動沒辦法扭轉輿論，那麼可能無法挽救他的候選資格。

根據《紐約時報》報導，近期曾與拜登進行密切交談的知情人士指出，拜登理解自己作為候選人的可行性正處於危險之中，必須在周末前的幾場公開活動上表現得體，特別是5日接受美國廣播公司（ABC）的專訪，以及在賓州與威斯康辛州的造勢活動。

知情人士表示，拜登仍會努力爭取連任機會，「他知道，如果再參加兩次那樣的活動，到週末結束時我們的情況就會不同。」

《紐約時報》和錫耶納學院（Siena College）的最新民調顯示，拜登的支持度為43％，低於前總統川普（Donald Trump）的49％，而川普的支持度也較辯論前增加3％。

拜登的另一位顧問表示，「總統非常清楚自己面臨的政治挑戰。」不過，拜登也認為，自己是有效率、精神敏銳的領導者，辯論只是一次糟糕的表現，而不該是對他能否再做4年的質疑，「他不理解為什麼其他人不接受這一點。」

民主黨內部人士稱，黨內主要的捐助者正在私下致電眾議員、參議員、超級政治行動委員會（super PACs）、拜登競選團隊和白宮，他們認為拜登應該退選。另一位民主黨議員也匿名透露，最終決定權仍在拜登手中，「唯一重要的是，他是否決定放手。」

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