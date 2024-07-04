拜登突襲內部會議　表態「堅定參選」：沒人能把我擠出去

▲美國總統拜登清楚表態，將會繼續參選競選下去。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登在競選連任之路上受挫，首輪辯論因災難性表現，外界質疑聲量四起。拜登3日無預警加入民主黨全國委員會及競選團隊的視訊會議，試圖重新鞏固與團結內部分歧聲音。

近日有報導指出，拜登私下向盟友透露，正在衡量是否繼續競選下去，但美媒《政客》（Politico）引述2名匿名消息人士指出，拜登在突襲參加的視訊會議上表示，他已經投入競選很長一段時間了，但他也坦承，自從上周的辯論會之後，確實有損他的選情。

拜登在會議上表示，「讓我盡可能直白地講清楚：我會繼續參選...沒有人能把我擠出去。我沒有要離開。我會一路參選到底，而我們終將勝選。」

拜登直接闢除了外界的退選猜測，部分視訊會議與會者結束後私下通過訊息交換意見，對拜登所言感到放心。

至於最近聲望上漲，被視為若拜登退選後的首要替代人選的現任副總統賀錦麗（Kamala Harris），在拜登宣布「將繼續競選」的誓言時，就坐在他的身邊。「我們不會退卻」，賀錦麗表示，「我們會遵循總統的領導，我們會力戰，而且將獲勝。」

拜登在災難性的辯論表現後，過去不到一周的時間裡，努力重新鞏固幕僚、捐款人與盟友的信心，他3日突襲出現在視訊會議上，也是因為有消息指出，白宮內部與他的競選總部士氣相當低落。他當天稍早致電給民主黨國會高層，並預定與民主黨籍各州州長會面；部分州長不遠千里親自來與拜登會面，想當場看看總統的現況究竟如何，不願只是視訊上說說話而已。

幾乎所有民主黨人都仍公開支持拜登，但過去幾天已可見不少人透過匿名保密的身分，向拜登放話「退選」，希望拜登有自知之明。德州眾議員道傑特（Lloyd Doggett）率先開出第一槍，2日要求拜登退選，並表示若拜登不自己退下的話，黨內的反彈聲音將會愈來愈大。

3名熟悉內部對話但並未獲授權對外公開的人士透露，拜登本人及其核心決策圈都明白，接下來幾天面臨的是非常高風險的處境。

拜登將在賓州與威斯康辛州舉辦競選活動，並於5日接受美媒《ABC》專訪。他下周將在華府舉行北約（NATO）峰會，據報導，拜登團隊將此視為扭轉外界觀感的重要機會。