民主黨勝選希望！　蜜雪兒支持度50％輾壓川普39％

▲蜜雪兒若出來競選，支持度輾壓川普。（左圖／路透／右圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登在首輪辯論上的災難性表現後，引發外界討論換人風波，其中被視為「唯一能打敗川普的希望」，便是前總統夫人蜜雪兒（Michelle Obama）。若蜜雪兒迎戰川普，並且現在投票，兩人在登記選民中的支持度差距相當大，為50％比39％；而且調查同時顯示，所以民主黨可能候選人當中，蜜雪兒是唯一能夠大敗川普的人。

路透社／易普索（Reuters/Ipsos）1日至2日間完成的最新民調數據，全美共有892名登記選民完成調查，統計正負誤差為3.2％以下。受訪民主黨籍登記選民中，高達32％認為拜登應退選；不分黨派的全體選民更有高達56％認為拜登應退選；認為川普應該退選的選民則有46％。

面對強敵川普，民調顯示，民主黨此時只有蜜雪兒一人能夠脫穎而出，並在選戰中大敗川普，她的支持度高達50％，而與她對上的川普則只剩下39％，面對這組競選人選，只有4％的受訪者表示根本不會投票。

根據2月份發布的另一份民調，蜜雪兒是民主黨人中取代拜登競選2024的最佳首選；然而，儘管受歡迎程度高，但蜜雪兒早已多次表明「不會競選美國總統」。

同時，民調顯示若拜登與川普對上，雙方的支持度勢均力敵，都拿到40％的選票，另有8％的人表示會投給其他人，並有8％的人表示根本不會投票。

民調中其他可能取代拜登的民主黨人包括現任副總統賀錦麗，在與川普對決中，獲得42％的支持率，而川普獲得43％；加州州長紐森（Gavin Newsom）則反倒落後川普3％，密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）落後達到5％。

儘管路透社／易普索的民調沒有顯示拜登在對抗特朗普中失去優勢，但其他辯論後的民調顯示他確實如此，而且還有約1／3的民主黨人認為拜登應該退選。川普在辯論會後的造勢活動上也表示，不認為拜登會退選，因為拜登的民調在所有民主黨人中，表現還是比較好。