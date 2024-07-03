哈利波特、怪獸迷必追！電影道具+大英博物館上百珍貴文物來台

▲《哈利波特》、《怪獸與牠們的產地》粉絲必追！華納兄弟X大英自然史博物館聯手，打造「怪獸與大自然的奇幻世界」特展在台展出。（圖／聯合數位文創提供，下同）

記者林育綾／台北報導

《哈利波特》、《怪獸與牠們的產地》鐵粉必追！華納兄弟X大英自然史博物館聯手，打造「怪獸與大自然的奇幻世界」特展來台，明（4）日起在中正紀念堂正式開跑，除了有大量英國空運來台的珍貴文物外，展覽也整還原在倫敦首度展出就造成轟動的規模及內容，包括電影道具、博物館珍貴館藏，都是難得一見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「怪獸與大自然的奇幻世界」特展是全亞洲第一站、台灣唯一站。

「怪獸與大自然的奇幻世界」特展由華納兄弟探索全球主題娛樂（Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment）與大英自然史博物館聯手打造，2020年在英國倫敦首次亮相，後續在加拿大、澳洲展出，引爆話題，今年暑假來台在中正紀念堂展出，也是全亞洲第一站、台灣唯一站。

特展呈現大英自然史博物館上百件珍貴館藏，還有《哈利波特》與《怪獸與牠們的產地》系列電影的道具、兩套系列書籍出版社Bloomsbury Publishing的原創藝術作品，以及受到魔法世界啟發的模型等，都在此波一同展示。

▲▼大英自然史博物館上百件珍貴館藏、電影道具、模型等都一同展示。

觀眾將沉浸在「奇幻世界」和「大自然科學」交織的氛圍中，發現傳說中的生物、令人無法自拔的魔法故事，都是受到現實世界的大自然所啟發。同時也會看到，在《怪獸與牠們的產地》和《哈利波特》電影中所出現的奇獸，跟現實生物之間的聯繫，會發現許多令人驚奇的相似。

像是「玻璃獸」跟現實中的「阿德利企鵝」，都有一樣的習性，而「幻影猿」的隱身技能，則是發想於能改變身體顏色的變色龍。此外還有木精、爆角怪、拜月獸等，各種奇獸在展覽現場等待探索。

▲大英自然史博物館館藏、電影道具、兩套系列書籍出版社Bloomsbury Publishing的原創藝術作品等都在此波展出。



還有《哈利波特》電影中，曾出現在路平教授辦公室的龍頭骨，也能欣賞到真實存在、以霍格華茲命名的「霍格華茲龍王龍骨」，以及啟發爆角怪誕生的超巨大生物化石角、獨角鯨長牙、印度岩蟒等珍貴展品，都是首次在台亮相。

▲一進到展場，映入眼簾的是《怪獸與牠們的產地》主角紐特．斯卡曼德電影中的服裝。

另外，一進到展場，映入眼簾的是《怪獸與牠們的產地》主角紐特．斯卡曼德（Newt Scamander）電影中的服裝，象徵著跟紐特的腳步出發探索，預計吸引粉絲在此合照打卡。

此次展覽無論是哈利波特迷、怪獸迷、自然生物迷，都能沉浸在奇幻與自然世界，不僅對多樣化的地球生物有全新認識，更意識保育自然生態的重要，像紐特一樣，激發保護這些生物的熱情。

▲此次展覽無論是哈利波特迷、怪獸迷、自然生物迷，都能沉浸在奇幻與自然世界。

▲特展周邊也預計吸引粉絲收藏。

《怪獸與大自然的奇幻世界》特展

日期 │ 2024年7月4日（四）～10月13日（日）​

地點 │ 中正紀念堂1展廳

時間 │ 每日10:00～18:00