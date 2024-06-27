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破紀錄！《哈利波特》初版首集封面原畫　「近6200萬」天價落槌

哈利波特系列首部曲的第一版原創水彩插畫封面原作以190萬美元的天價售出，創下拍賣紀錄。（翻攝自蘇富比Instagram）

▲ 哈利波特系列首部曲的第一版原創水彩插畫封面原作以190萬美元的天價售出，創下拍賣紀錄。（翻攝自蘇富比Instagram）

圖文／鏡週刊

《哈利波特：神祕的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）系列首部曲的第一版原創水彩插畫封面原作，26日在蘇富比拍賣會上以190萬美元（約新台幣6,187萬元）的天價售出，創下拍賣紀錄。

根據法新社報導，著名拍賣公司蘇富比在聲明中表示，這件藝術品成為「拍賣會上售出過最有價值的哈利波特物品」。競標過程中，共有4名競拍者透過電話和線上競標這幅插畫近10分鐘，最終以熱烈掌聲確定賣出。

這幅原創水彩插畫的作者是1997年時年僅23歲，剛從藝術學校畢業的泰勒（Thomas Taylor）。他描繪了一位額頭有閃電形狀疤痕、戴著圓形眼鏡的小男孩，此一形象後來成為整個哈利波特系列的經典，也讓泰勒成為建立世人心目中哈利波特角色的奠基者。

泰勒當時在英國劍橋的一家兒童書店工作，被布盧姆斯伯里出版公司（Bloomsbury）編輯康寧漢（Barry Cunningham）聘請為《哈利波特》系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）繪製插圖。本奇幻小說系列的第一集於1997年6月26日在倫敦發行。

蘇富比的圖書專家桑茲（Kalika Sands）指出，泰勒是最早閱讀這本書的其中一人，並且他獲得了一份初期手稿副本，這為他的藝術作品提供了重要的靈感和資訊。

當時出版時，JK羅琳和泰勒還不為人所知，很少人預料到這本書會掀起全球轟動。據蘇富比透露，《神祕的魔法石》的首版僅印刷了500本，其中300本成為圖書館的收藏品。

這部作品的全球影響力非常巨大，被稱為「波特宇宙」，包括JK羅琳的7本暢銷原著小說及番外書籍、票房鉅作的系列電影、衍伸舞台劇和熱銷電玩遊戲。《哈利波特》系列有高達80種語言的譯本，全球銷量達到約5億冊。

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