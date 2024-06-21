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在台北遇見台南400　台南古蹟限定好滋味中正紀念堂限定登場

▲台南市文化局與國立中正紀念堂伴手禮店，攜手推出「台北遇見台南400」主題展櫃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市文化局與國立中正紀念堂伴手禮店，攜手推出「台北遇見台南400」主題展櫃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年適逢台南400，是台灣與世界展開頻繁貿易與文化交流的重要時代里程碑，台南市文化局與國立中正紀念堂伴手禮店，攜手推出「台北遇見台南400」主題展櫃，即日起至8月底，民眾可輕鬆在中正紀念堂伴手禮店，入手「期間限定」的台南古蹟與台南400限定商品，與台南一同參與台南400這重要的文史盛會。

▲台南市文化局與國立中正紀念堂伴手禮店，攜手推出「台北遇見台南400」主題展櫃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南古蹟限定商品是推廣台南文化的特有品牌，文化局運用台南古蹟與歷史建築、藝陣民俗、廟宇信仰等文化元素，開發出一系列「成功洋芋片」、「至聖點心麵」、「八家將乖乖」等熱賣休閒食品，藉此向外界介紹台南的歷史文化內涵。今年適逢台南400，結合台南在地廠商運用台南在地農特產推出「台南400典藏果酥禮盒」、「台南400紀念精釀啤酒」等限定商品，此外更邀請民間共享台南400主視覺，創意開發的諸多紀念品共同陳列，展現台南在地文創能量。

▲台南市文化局與國立中正紀念堂伴手禮店，攜手推出「台北遇見台南400」主題展櫃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，台南400不僅是台南也是台灣的歷史文化盛事，即日起與國立中正紀念堂伴手禮店攜手推出「台北遇見台南400」主題展櫃，陳列台南400限定及台南古蹟限定商品。國立中正紀念堂為台灣知名景點，每週參觀可達上萬人次，國際觀光客眾多，可藉此讓全國民眾更加了解台南與台南400的意義與內容，領略品嚐台南限定滋味，並歡迎到台南一起參與台南400盛事，進一步感受台南獨特又充滿魅力的文化底蘊。

▲台南市文化局與國立中正紀念堂伴手禮店，攜手推出「台北遇見台南400」主題展櫃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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