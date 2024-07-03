三軍儀隊移到自由廣場？文化部「未定案」：不會讓他們日曬雨淋

▲三軍儀隊未來可能移到自由廣場表演。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

為推動轉型正義，國防部與文化部協調，規劃將三軍儀隊撤離中正紀念堂，移到自由廣場表演，不過國防部長顧立雄日前表示，細節須等文化部拍板。今（3）日立委質疑「現在這麼高溫」，若讓儀隊移出堂體恐怕不妥。文化部長李遠回應，「目前還沒定案，但不會讓他們日曬雨淋。」

立法院今日舉行教育及文化委員會，邀文化部長李遠就文資保存相關議題報告並備質詢。而立委柯志恩質詢時提到，近來討論要將三軍儀隊移出堂體，但「現在這麼高溫」，為了要去威權，這樣的安排恐怕不妥。

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文化部長李遠表示，去威權是民眾的共識，但在轉型正義的過程中，一直小心翼翼，不要撕裂族群，目前做法是先從中正紀念堂周邊種種休閒環境陸續改造，至於儀隊如何操槍，「還沒定案」，但保證「不會讓他們日曬雨淋」。他強調，轉型正義的目的，是要讓仇恨翻過去。

▲國防部與文化部協調，規劃將三軍儀隊撤離中正紀念堂，移到自由廣場表演。（圖／記者湯興漢攝）

根據先前國防部說明，規劃方案是未來仍會保留堂內銅像前的崗哨，但交接儀典將改到自由廣場舉行，接著再回到堂內站哨，因此不會有過度曝曬的人道問題。而此規劃除了降低政治意涵外，也能大幅度提升此儀典的觀光意涵，讓更多人能觀賞到莊嚴肅穆的儀隊儀典。