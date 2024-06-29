三軍儀隊交接儀典　最快年底撤離中正紀念堂改到廣場舉行

▲中正紀念堂。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

國防部長顧立雄日前在立法於備詢時表示，將把三軍儀隊移出中正紀念的堂體，改到廣場，掀起各界關注。據了解，目前國防部、文化部針對執行方式、方案等已有共識，預計先在7月初舉行的行政院轉型正義會報中討論國防部提出的方案，之後再於9月舉行的中正紀念堂轉型推動會議通過相關細節，並於年底正式實施。

顧立雄日前在立法院指出，三軍儀隊的操演是由文化部主管，國防部已與文化部協調，希望將三軍儀隊移到自由廣場進行操演，何時執行國防部完全配合；文化部次長李靜慧日前出席行政院會後記者會則說，方案會送行政院推動轉型正義會報討論、通過。

針對三軍儀隊撤離中正紀念堂一事，據了解，國防部在6月初主動找文化部討論，當時文化部即同意，若相關規劃經提報推動轉型正義會報通過後，便會依結論執行。

據了解，行政院轉型正義會報預計在7月初舉行，會中會討論國防部提出的方案，之後再由9月舉行的中正紀念堂轉型推動會議通過相關細節，並於年底正式實施。

據指出，國防部提出的方案，未來仍會保留堂內銅像前的崗哨，但交接儀典將改到自由廣場舉行，接著再回到堂內站哨，因此不會有過度曝曬的人道問題。而此規劃除了降低政治意涵外，也能大幅度提升此儀典的觀光意涵，讓更多人能觀賞到莊嚴肅穆的儀隊儀典。